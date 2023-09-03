Кто такой Рустам Умеров, который может стать министром обороны Украины

04 сентября 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

У кандидата на пост министра обороны Украины нет боевого опыта и военного образования Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пост министра обороны Украины может занять глава фонда государственного имущества Рустем Умеров. URA.RU рассказывает, кто он такой и чем известен. Рустем Умеров родился в 1982 году в городе Булунгур, Самаркандской области Узбекской ССР. Этнический крымский татарин, исповедует ислам. Он женат и воспитывает двух детей. Образование Рустем Умеров учился в Крымской гимназии для одаренных детей в селе Танковое. Высшее образование получил на Украине по специальности «финансы и кредит». Является стипендиатом «Программы обмена будущих лидеров» в США. У него нет военного образования и опыта службы в войсках. Чем известен В начале 2000-х Умеров работал в компании lifecell (оператор мобильной связи Украины — прим. URA.RU). С 2003 года по 2010 год возглавлял департамент развития сети GSM / TDMA, был начальником отдела управления сайтами, отвечал за логистику, закупки и взаимодействие с абонентами. В 2010 году Умеров получил должность управляющего директора в ICG Investments. В период с 2011 года по 2013 год занимал аналогичный пост в компании iCapital. В 2013 году он стал одним из основателей инвестиционной компании ASTEM и ее фонда ASTEM Foundation. Фонд занимался финансированием украинской программы «Новые лидеры» Стэнфордского университета. ASTEM управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры. В 2019 году Умерова избрали народным депутатом от партии «Голос». В 2020 году он стал членом рабочей группы Совета национальной безопасности и обороны Украины по разработке «Стратегии деоккупации Крыма». В феврале 2022 года Умеров входил в украинскую переговорную группу с Россией после начала СВО. С 7 сентября 2022 года является председателем Фонда государственного имущества Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пост министра обороны должен занять Рустем Умеров.

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Пост министра обороны Украины может занять глава фонда государственного имущества Рустем Умеров. URA.RU рассказывает, кто он такой и чем известен. Рустем Умеров родился в 1982 году в городе Булунгур, Самаркандской области Узбекской ССР. Этнический крымский татарин, исповедует ислам. Он женат и воспитывает двух детей. Образование Рустем Умеров учился в Крымской гимназии для одаренных детей в селе Танковое. Высшее образование получил на Украине по специальности «финансы и кредит». Является стипендиатом «Программы обмена будущих лидеров» в США. У него нет военного образования и опыта службы в войсках. Чем известен В начале 2000-х Умеров работал в компании lifecell (оператор мобильной связи Украины — прим. URA.RU). С 2003 года по 2010 год возглавлял департамент развития сети GSM / TDMA, был начальником отдела управления сайтами, отвечал за логистику, закупки и взаимодействие с абонентами. В 2010 году Умеров получил должность управляющего директора в ICG Investments. В период с 2011 года по 2013 год занимал аналогичный пост в компании iCapital. В 2013 году он стал одним из основателей инвестиционной компании ASTEM и ее фонда ASTEM Foundation. Фонд занимался финансированием украинской программы «Новые лидеры» Стэнфордского университета. ASTEM управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры. В 2019 году Умерова избрали народным депутатом от партии «Голос». В 2020 году он стал членом рабочей группы Совета национальной безопасности и обороны Украины по разработке «Стратегии деоккупации Крыма». В феврале 2022 года Умеров входил в украинскую переговорную группу с Россией после начала СВО. С 7 сентября 2022 года является председателем Фонда государственного имущества Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пост министра обороны должен занять Рустем Умеров. Ожидается, что решение о назначение будет в течение нескольких дней.