04 сентября 2023

Рогозин сообщил об активизации артиллерии ВСУ в Запорожской области. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, вертолет, десант, ВСУ, stock
ВСУ атакуют Запорожье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Второй час подряд Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары реактивной артиллерией по Запорожской области. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале.

«Второй час подряд артиллерия ВСУ с дальних позиций наносит по нам удары реактивной артиллерией. Каждые 2-3 минуты — выход», — пишет Рогозин в telegram-канале. К посту он приложил видео, на котором показана «космическая, но не радостная картина в Запорожском ночном небе».

В ночь на 4 сентября украинские военные пытались атаковать в районе села Работино Запорожской области. В операции была задействована техника, а также штурмовая группа до 20 человек. Все они были уничтожены силами ВС РФ.

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Второй час подряд Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары реактивной артиллерией по Запорожской области. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. «Второй час подряд артиллерия ВСУ с дальних позиций наносит по нам удары реактивной артиллерией. Каждые 2-3 минуты — выход», — пишет Рогозин в telegram-канале. К посту он приложил видео, на котором показана «космическая, но не радостная картина в Запорожском ночном небе». В ночь на 4 сентября украинские военные пытались атаковать в районе села Работино Запорожской области. В операции была задействована техника, а также штурмовая группа до 20 человек. Все они были уничтожены силами ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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