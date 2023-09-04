Рогозин сообщил об активизации артиллерии ВСУ в Запорожской области. Видео

05 сентября 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

ВСУ атакуют Запорожье Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Второй час подряд Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары реактивной артиллерией по Запорожской области. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. «Второй час подряд артиллерия ВСУ с дальних позиций наносит по нам удары реактивной артиллерией. Каждые 2-3 минуты — выход», — пишет Рогозин в telegram-канале. К посту он приложил видео, на котором показана «космическая, но не радостная картина в Запорожском ночном небе». В ночь на 4 сентября украинские военные пытались атаковать в районе села Работино Запорожской области. В операции была задействована техника, а также штурмовая группа до 20 человек. Все они были уничтожены силами ВС РФ.

Второй час подряд Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары реактивной артиллерией по Запорожской области. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. «Второй час подряд артиллерия ВСУ с дальних позиций наносит по нам удары реактивной артиллерией. Каждые 2-3 минуты — выход», — пишет Рогозин в telegram-канале. К посту он приложил видео, на котором показана «космическая, но не радостная картина в Запорожском ночном небе». В ночь на 4 сентября украинские военные пытались атаковать в районе села Работино Запорожской области. В операции была задействована техника, а также штурмовая группа до 20 человек. Все они были уничтожены силами ВС РФ.