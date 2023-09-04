Второй час подряд Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары реактивной артиллерией по Запорожской области. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале.
«Второй час подряд артиллерия ВСУ с дальних позиций наносит по нам удары реактивной артиллерией. Каждые 2-3 минуты — выход», — пишет Рогозин в telegram-канале. К посту он приложил видео, на котором показана «космическая, но не радостная картина в Запорожском ночном небе».
В ночь на 4 сентября украинские военные пытались атаковать в районе села Работино Запорожской области. В операции была задействована техника, а также штурмовая группа до 20 человек. Все они были уничтожены силами ВС РФ.
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