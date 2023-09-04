В Запорожье уничтожена штурмовая группа ВСУ

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ВС РФ остановили атаку ВСУ под Работино, заявил Евгений Балицкий Фото:
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ВСУ в ночь на 4 сентября пытались атаковать в районе села Работино Запорожской области. В операции была задействована техника, а также штурмовая группа до 20 человек. Все они были уничтожены силами ВС РФ. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Ночью снова были зафиксированы движения техники противника [в Работино], а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

Он уточнил, что за сутки противник потерял около 140 человек. Однако трое сдались в плен. Кроме того, ВСУ потеряли шесть танков и четыре БПЛА. Балицкий уверил, что российские бойцы дают жесткий отпор противнику в регионе.

Балицкий 1 сентября сообщал, что ВСУ потеряли 156 человек, пытаясь войти в Работино, передает RT. По его данным, по противнику было нанесено массированное огневое поражение. Также Балицкий объяснял, что украинские войска смогут закрепиться в Запорожской области, если возьмут Работино. Военные эксперты рассказывали, что Украина несет огромные потери под селом из-за неверного планирования местности, пишет деловое издание «Взгляд».

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ВСУ в ночь на 4 сентября пытались атаковать в районе села Работино Запорожской области. В операции была задействована техника, а также штурмовая группа до 20 человек. Все они были уничтожены силами ВС РФ. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий. «Ночью снова были зафиксированы движения техники противника [в Работино], а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что за сутки противник потерял около 140 человек. Однако трое сдались в плен. Кроме того, ВСУ потеряли шесть танков и четыре БПЛА. Балицкий уверил, что российские бойцы дают жесткий отпор противнику в регионе. Балицкий 1 сентября сообщал, что ВСУ потеряли 156 человек, пытаясь войти в Работино, передает RT. По его данным, по противнику было нанесено массированное огневое поражение. Также Балицкий объяснял, что украинские войска смогут закрепиться в Запорожской области, если возьмут Работино. Военные эксперты рассказывали, что Украина несет огромные потери под селом из-за неверного планирования местности, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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