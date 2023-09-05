Замглавы Росгвардии ДНР сообщил о новом наступлении ВСУ

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ВСУ хотят прорвать российскую оборону в Новодонецком, сообщил Александр Ходаковский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое-Новомайорское в ДНР. Об этом рассказал замглавы Росгвардии в регионе Александр Ходаковский.

«Противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское», — сообщил Ходаковский в своем telegram-канале. Он уточнил, что украинская армия применяет бронетехнику для попытки прорыва российской обороны.

ВС РФ успешно отражают атаки противника в районе Новодонецкого и уничтожают пункты управления ВСУ, передает RT. В конце августа российская армия разгромила ракетные и зенитные комплексы противника на местности, сообщает телеканал 360.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое-Новомайорское в ДНР. Об этом рассказал замглавы Росгвардии в регионе Александр Ходаковский. «Противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское», — сообщил Ходаковский в своем telegram-канале. Он уточнил, что украинская армия применяет бронетехнику для попытки прорыва российской обороны. ВС РФ успешно отражают атаки противника в районе Новодонецкого и уничтожают пункты управления ВСУ, передает RT. В конце августа российская армия разгромила ракетные и зенитные комплексы противника на местности, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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