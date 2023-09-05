Замглавы Росгвардии ДНР сообщил о новом наступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое-Новомайорское в ДНР. Об этом рассказал замглавы Росгвардии в регионе Александр Ходаковский.
«Противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское», — сообщил Ходаковский в своем telegram-канале. Он уточнил, что украинская армия применяет бронетехнику для попытки прорыва российской обороны.
ВС РФ успешно отражают атаки противника в районе Новодонецкого и уничтожают пункты управления ВСУ, передает RT. В конце августа российская армия разгромила ракетные и зенитные комплексы противника на местности, сообщает телеканал 360.
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