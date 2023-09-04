04 сентября 2023

Из-за нападения дронов задерживается рейс Курган-Москва. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, полет, небо, самолет, авиция
Курганцам трудно улететь в столицу Фото:

Задерживается самолет из Кургана в Москву. Рейс опаздывает более чем на 40 минут. Информация об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Домодедово.

«Рейс Y7 1092 от 5 сентября 2023 года. Текущий статус рейса — ожидается в 8:37 по московскому времени. Время отправления: 6:00. Прибытие в DME задерживается на 42 минуты», — указано на сайте аэропорта Домодедово.

Ранее там был введен режим «Ковер» из-за того, что Украина попыталась атаковать «Москва Сити» тремя дронами. План «Ковер» вводится при обнаружении в небе различных летающих объектов, во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район.

До этого другой самолет из Кургана опаздывал в Москву из-за украинских беспилотников. Воздушное судно приземлилось в Домодедово на десять минут позже расписания.

Задерживается прибытие самолета из Кургана в Москву
Задерживается прибытие самолета из Кургана в Москву
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задерживается самолет из Кургана в Москву. Рейс опаздывает более чем на 40 минут. Информация об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Домодедово. «Рейс Y7 1092 от 5 сентября 2023 года. Текущий статус рейса — ожидается в 8:37 по московскому времени. Время отправления: 6:00. Прибытие в DME задерживается на 42 минуты», — указано на сайте аэропорта Домодедово. Ранее там был введен режим «Ковер» из-за того, что Украина попыталась атаковать «Москва Сити» тремя дронами. План «Ковер» вводится при обнаружении в небе различных летающих объектов, во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район. До этого другой самолет из Кургана опаздывал в Москву из-за украинских беспилотников. Воздушное судно приземлилось в Домодедово на десять минут позже расписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...