Курганцам трудно улететь в столицу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задерживается самолет из Кургана в Москву. Рейс опаздывает более чем на 40 минут. Информация об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Домодедово.

«Рейс Y7 1092 от 5 сентября 2023 года. Текущий статус рейса — ожидается в 8:37 по московскому времени. Время отправления: 6:00. Прибытие в DME задерживается на 42 минуты», — указано на сайте аэропорта Домодедово.

Ранее там был введен режим «Ковер» из-за того, что Украина попыталась атаковать «Москва Сити» тремя дронами. План «Ковер» вводится при обнаружении в небе различных летающих объектов, во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район.

До этого другой самолет из Кургана опаздывал в Москву из-за украинских беспилотников. Воздушное судно приземлилось в Домодедово на десять минут позже расписания.