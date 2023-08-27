27 августа 2023
26 августа 2023

День города в Челябинске будут праздновать две недели. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , салют, шоу, праздник, фейерверк
Кульминацией праздника станет фейерверк Фото:

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в Челябинске со 2 по 17 сентября. Их перечень опубликовала мэрия областного центра.

Программа откроется в ближайшую субботу двумя фестивалями — «Челябинск хлебосольный» и военно-историческим «Уральские герои». На следующий день на Кировке пройдет международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир».

Затем, в рабочие дни, состоится ряд менее масштабных мероприятий. Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, с участием боксеров из стран Латинской Америки и Африки, состоится 8 сентября. Кульминация ожидает челябинцев 9 и 10 сентября. Горожан и гостей Челябинска ждут выступления группы «Дискотека Авария» и Юлианны Карауловой, народные гуляния и масштабный фейерверк.

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в Челябинске со 2 по 17 сентября. Их перечень опубликовала мэрия областного центра. Программа откроется в ближайшую субботу двумя фестивалями — «Челябинск хлебосольный» и военно-историческим «Уральские герои». На следующий день на Кировке пройдет международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». Затем, в рабочие дни, состоится ряд менее масштабных мероприятий. Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, с участием боксеров из стран Латинской Америки и Африки, состоится 8 сентября. Кульминация ожидает челябинцев 9 и 10 сентября. Горожан и гостей Челябинска ждут выступления группы «Дискотека Авария» и Юлианны Карауловой, народные гуляния и масштабный фейерверк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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