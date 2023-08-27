Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в Челябинске со 2 по 17 сентября. Их перечень опубликовала мэрия областного центра.
Программа откроется в ближайшую субботу двумя фестивалями — «Челябинск хлебосольный» и военно-историческим «Уральские герои». На следующий день на Кировке пройдет международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир».
Затем, в рабочие дни, состоится ряд менее масштабных мероприятий. Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, с участием боксеров из стран Латинской Америки и Африки, состоится 8 сентября. Кульминация ожидает челябинцев 9 и 10 сентября. Горожан и гостей Челябинска ждут выступления группы «Дискотека Авария» и Юлианны Карауловой, народные гуляния и масштабный фейерверк.
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