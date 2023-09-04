04 сентября 2023

Бастрыкин следит за делом подростка, избитого в автобусе в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, городской транспорт
Конфликт произошел вечером 4 сентября Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин велел представить доклад о ходе дела школьника, которого избили в автобусе Екатеринбурга. Об этом сообщает ведомство в telegram-канале.

«По факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — пояснили в федеральном СКР.

Ранее стало известно, что в автобусе №50 в Екатеринбурге мужчина напал на 15-летнего подростка, который отказался передавать телефон через чужие руки, чтобы оплатить проезд. Сейчас прокуратура Свердловской области устанавливает обстоятельства произошедшего.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин велел представить доклад о ходе дела школьника, которого избили в автобусе Екатеринбурга. Об этом сообщает ведомство в telegram-канале. «По факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — пояснили в федеральном СКР. Ранее стало известно, что в автобусе №50 в Екатеринбурге мужчина напал на 15-летнего подростка, который отказался передавать телефон через чужие руки, чтобы оплатить проезд. Сейчас прокуратура Свердловской области устанавливает обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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