Бастрыкин следит за делом подростка, избитого в автобусе в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин велел представить доклад о ходе дела школьника, которого избили в автобусе Екатеринбурга. Об этом сообщает ведомство в telegram-канале.
«По факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — пояснили в федеральном СКР.
Ранее стало известно, что в автобусе №50 в Екатеринбурге мужчина напал на 15-летнего подростка, который отказался передавать телефон через чужие руки, чтобы оплатить проезд. Сейчас прокуратура Свердловской области устанавливает обстоятельства произошедшего.
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