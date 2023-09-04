Прокуратура займется делом об избиении школьника в автобусе в Екатеринбурге

05 сентября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Конфликт разразился из-за оплаты проезда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура проводит проверку по факту избиения подростка в автобусе №50. Мужчина отобрал у молодого человека наушники и накинулся на него из-за того, что тот попросил оплатить проезд чуть позже, когда из салона выйдет толпа. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Вечером 4 сентября 2023 года в маршрутном автобусе, передвигавшемся по территории Ленинского района города Екатеринбурга, произошел конфликт между 15-летним подростком и мужчиной. В ходе конфликта мужчина, по предварительным данным, применил к юноше физическое насилие и повредил принадлежащие пострадавшему наушники», — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел в автобусе №50, который был переполнен. Кондуктор попросила молодого человека оплатить проезд, но он сказал, что может это сделать только с помощью телефона, который он не собирается передавать чужим людям. Юноша попросил подойти к нему чуть позже, когда в салоне станет меньше народу. В разговор вмешалась пассажирка и ее парень, которые посчитали, что подросток хочет проехать бесплатно. Мужчина сорвал с 15-летнего мальчика наушники и ударил ими его по голове. Сейчас делом занимается следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области. Ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура проводит проверку по факту избиения подростка в автобусе №50. Мужчина отобрал у молодого человека наушники и накинулся на него из-за того, что тот попросил оплатить проезд чуть позже, когда из салона выйдет толпа. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Вечером 4 сентября 2023 года в маршрутном автобусе, передвигавшемся по территории Ленинского района города Екатеринбурга, произошел конфликт между 15-летним подростком и мужчиной. В ходе конфликта мужчина, по предварительным данным, применил к юноше физическое насилие и повредил принадлежащие пострадавшему наушники», — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел в автобусе №50, который был переполнен. Кондуктор попросила молодого человека оплатить проезд, но он сказал, что может это сделать только с помощью телефона, который он не собирается передавать чужим людям. Юноша попросил подойти к нему чуть позже, когда в салоне станет меньше народу. В разговор вмешалась пассажирка и ее парень, которые посчитали, что подросток хочет проехать бесплатно. Мужчина сорвал с 15-летнего мальчика наушники и ударил ими его по голове. Сейчас делом занимается следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области. Ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку.