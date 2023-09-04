04 сентября 2023

Прокуратура займется делом об избиении школьника в автобусе в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт разразился из-за оплаты проезда Фото:

Прокуратура проводит проверку по факту избиения подростка в автобусе №50. Мужчина отобрал у молодого человека наушники и накинулся на него из-за того, что тот попросил оплатить проезд чуть позже, когда из салона выйдет толпа. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Вечером 4 сентября 2023 года в маршрутном автобусе, передвигавшемся по территории Ленинского района города Екатеринбурга, произошел конфликт между 15-летним подростком и мужчиной. В ходе конфликта мужчина, по предварительным данным, применил к юноше физическое насилие и повредил принадлежащие пострадавшему наушники», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в автобусе №50, который был переполнен. Кондуктор попросила молодого человека оплатить проезд, но он сказал, что может это сделать только с помощью телефона, который он не собирается передавать чужим людям. Юноша попросил подойти к нему чуть позже, когда в салоне станет меньше народу. В разговор вмешалась пассажирка и ее парень, которые посчитали, что подросток хочет проехать бесплатно. Мужчина сорвал с 15-летнего мальчика наушники и ударил ими его по голове.

Сейчас делом занимается следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области. Ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку.

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Прокуратура проводит проверку по факту избиения подростка в автобусе №50. Мужчина отобрал у молодого человека наушники и накинулся на него из-за того, что тот попросил оплатить проезд чуть позже, когда из салона выйдет толпа. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Вечером 4 сентября 2023 года в маршрутном автобусе, передвигавшемся по территории Ленинского района города Екатеринбурга, произошел конфликт между 15-летним подростком и мужчиной. В ходе конфликта мужчина, по предварительным данным, применил к юноше физическое насилие и повредил принадлежащие пострадавшему наушники», — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел в автобусе №50, который был переполнен. Кондуктор попросила молодого человека оплатить проезд, но он сказал, что может это сделать только с помощью телефона, который он не собирается передавать чужим людям. Юноша попросил подойти к нему чуть позже, когда в салоне станет меньше народу. В разговор вмешалась пассажирка и ее парень, которые посчитали, что подросток хочет проехать бесплатно. Мужчина сорвал с 15-летнего мальчика наушники и ударил ими его по голове. Сейчас делом занимается следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области. Ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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