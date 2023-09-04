ФСБ задержала курганца, который призвал к насилию над полицейскими

05 сентября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

За враждебные комментарии в адрес сотрудников полиции на курганца возбудили уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники курганского УФСБ задержали 22-летнего жителя Кургана, который публично призывал к расправе над сотрудниками полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области. «Сотрудниками УФСБ был установлен интернет-пользователь одной из соцсетей, который разместил у себя на странице высказывания побудительного характера, призывающие к осуществлению насильственных и враждебных действий в отношении сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба. Также отмечается, что гражданин дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).



Пресс-служба УМВД России по Курганской области на своем сайте также разместила информацию о данном деле. «Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ проводится постоянная работа по профилактике экстремистских проявлений. В текущем году более 30 зауральцев привлечены к ответственности в административном порядке за распространение в интернете экстремистских материалов», — сообщается на сайте ведомства.



Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала мужчину, который угрожал взорвать мэрию Кургана. Мужчина отправил в УФСБ анонимное сообщение о готовящемся взрыве здания администрации. Указанная в сообщении информация не подтвердилась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники курганского УФСБ задержали 22-летнего жителя Кургана, который публично призывал к расправе над сотрудниками полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области. «Сотрудниками УФСБ был установлен интернет-пользователь одной из соцсетей, который разместил у себя на странице высказывания побудительного характера, призывающие к осуществлению насильственных и враждебных действий в отношении сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба. Также отмечается, что гражданин дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Пресс-служба УМВД России по Курганской области на своем сайте также разместила информацию о данном деле. «Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ проводится постоянная работа по профилактике экстремистских проявлений. В текущем году более 30 зауральцев привлечены к ответственности в административном порядке за распространение в интернете экстремистских материалов», — сообщается на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала мужчину, который угрожал взорвать мэрию Кургана. Мужчина отправил в УФСБ анонимное сообщение о готовящемся взрыве здания администрации. Указанная в сообщении информация не подтвердилась.