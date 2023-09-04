ФСБ задержала курганца, который призвал к насилию над полицейскими

Сотрудники курганского УФСБ задержали 22-летнего жителя Кургана, который публично призывал к расправе над сотрудниками полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.
«Сотрудниками УФСБ был установлен интернет-пользователь одной из соцсетей, который разместил у себя на странице высказывания побудительного характера, призывающие к осуществлению насильственных и враждебных действий в отношении сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба. Также отмечается, что гражданин дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).
Пресс-служба УМВД России по Курганской области на своем сайте также разместила информацию о данном деле. «Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ проводится постоянная работа по профилактике экстремистских проявлений. В текущем году более 30 зауральцев привлечены к ответственности в административном порядке за распространение в интернете экстремистских материалов», — сообщается на сайте ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала мужчину, который угрожал взорвать мэрию Кургана. Мужчина отправил в УФСБ анонимное сообщение о готовящемся взрыве здания администрации. Указанная в сообщении информация не подтвердилась.
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