Велосипедист, обвиняемый в убийстве 16-летней свердловчанки, частично признал вину

Велосипедист, задержанный за убийство школьницы, признался в краже

05 сентября 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Силовики проводили с Голиковым следственный эксперимент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Стропальщик Эдуард Голиков, обвиняемый в убийстве 16-летней Даны И. в Каменске-Уральском (Свердловская область), частично признал свою вину. По его словам, он украл телефон девочки, но ее саму не трогал. «Эдуард Голиков признает вину в краже смартфона (158 статья УК)», — рассказал источник «КП-Екатеринбург». При этом мужчина говорит, что не убивал девочку. Также сообщается, что вчера, 4 сентября, обвиняемого возили на следственный эксперимент в лесополосу, где нашли подростка. Корреспондент URA.RU обратился с вопросом в Следственный комитет по Свердловской области. Там от комментариев отказались. Голикова задержали 1 сентября и предъявили ему обвинение в убийстве 16-летней Даны И., которая вечером 8 августа возвращалась с железнодорожного вокзала в Каменске-Уральском, но до дома так и не дошла. Ее тело обнаружили в овраге на следующий день, но без признаков насильственной смерти. По одной из версий, девочка отравилась наркотиками, по другой — энергетиком. Вся подробная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.

Стропальщик Эдуард Голиков, обвиняемый в убийстве 16-летней Даны И. в Каменске-Уральском (Свердловская область), частично признал свою вину. По его словам, он украл телефон девочки, но ее саму не трогал. «Эдуард Голиков признает вину в краже смартфона (158 статья УК)», — рассказал источник «КП-Екатеринбург». При этом мужчина говорит, что не убивал девочку. Также сообщается, что вчера, 4 сентября, обвиняемого возили на следственный эксперимент в лесополосу, где нашли подростка. Корреспондент URA.RU обратился с вопросом в Следственный комитет по Свердловской области. Там от комментариев отказались. Голикова задержали 1 сентября и предъявили ему обвинение в убийстве 16-летней Даны И., которая вечером 8 августа возвращалась с железнодорожного вокзала в Каменске-Уральском, но до дома так и не дошла. Ее тело обнаружили в овраге на следующий день, но без признаков насильственной смерти. По одной из версий, девочка отравилась наркотиками, по другой — энергетиком. Вся подробная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.