Губернатор ЯНАО Артюхов назначит спецпредставителя в Волновахе. Инсайд

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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
На днях Артюхов намерен окончательно определиться, кого назначить представителем в Волновахе Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собирается назначить своего представителя в Волновахе. Как сообщили URA.RU источники в политбомонде, этот человек будет курировать вопросы налаживания мирной жизни по ямальским стандартам.

«У Ямала появится спецпредставитель в Волновахе. Возможно, губернатор присмотрел на эту ответственную позицию кого-то во время „Честного маршрута“. Он много общался в этой поездке, было время, чтобы лично оценить потенциальных кандидатов. Очевидно, что это будет проверенный человек из его команды», — говорят источники.

Планируется, что основной задачей спецпредставителя станет интеграция успешных ямальских практик на новой подшефной территории. Основной задачей ЯНАО в Волновахе были стройки и восстановление инфраструктуры. «Теперь пришло время активно заниматься и остальными вопросами. Учреждениям нужно помочь перестроиться на российское законодательство, наладить процессы, заниматься кадровой работой, оказывать госуслуги и т. д. У некоторых организаций нет даже уставов», — считают инсайдеры в ямальском правительстве.

Поэтому при отборе в первую очередь будет учитываться опыт работы в соцсфере и юридическая подкованность. Также Артюхов не раз заявлял, что работа на подшефной территории — это возможность проявить себя и своеобразный карьерный трамплин. Запрос был направлен в пресс-службу губернатора, ответ на момент публикации получен не был.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собирается назначить своего представителя в Волновахе. Как сообщили URA.RU источники в политбомонде, этот человек будет курировать вопросы налаживания мирной жизни по ямальским стандартам. «У Ямала появится спецпредставитель в Волновахе. Возможно, губернатор присмотрел на эту ответственную позицию кого-то во время „Честного маршрута“. Он много общался в этой поездке, было время, чтобы лично оценить потенциальных кандидатов. Очевидно, что это будет проверенный человек из его команды», — говорят источники. Планируется, что основной задачей спецпредставителя станет интеграция успешных ямальских практик на новой подшефной территории. Основной задачей ЯНАО в Волновахе были стройки и восстановление инфраструктуры. «Теперь пришло время активно заниматься и остальными вопросами. Учреждениям нужно помочь перестроиться на российское законодательство, наладить процессы, заниматься кадровой работой, оказывать госуслуги и т. д. У некоторых организаций нет даже уставов», — считают инсайдеры в ямальском правительстве. Поэтому при отборе в первую очередь будет учитываться опыт работы в соцсфере и юридическая подкованность. Также Артюхов не раз заявлял, что работа на подшефной территории — это возможность проявить себя и своеобразный карьерный трамплин. Запрос был направлен в пресс-службу губернатора, ответ на момент публикации получен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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