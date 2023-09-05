Мошенники разводят свердловских политиков от имени вице-спикера заксо. Скрин

Вице-спикер свердловского парламента стал жертвой мошенников
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, бабушкина людмила, клименко михаил
Михаил Клименко уже обратился в полицию Фото:

Имя вице-спикера свердловского заксобрания Михаила Клименко пытаются использовать в мошеннической схеме. Последние несколько дней областные министры и депутаты получают «от него» странные сообщения в Telegram — с предупреждением о звонках из ФСБ. Об этом URA.RU рассказал источник в ГУ МВД, куда обратился Клименко, и подтвердил сам политик.

«Здравствуйте! С вами должен связаться куратор Федеральной службы Кузнецов Дмитрий Валерьевич. Будьте готовы к звонку. Информацию никому не разглашайте, по настоятельной просьбе силовых структур. С уважением, Михаил Николаевич», — говорится в одном из сообщений (скриншот — ниже). В других сообщениях «Клименко» и вовсе сообщает знакомым, что «сейчас находится в кабинете у следователя».

Ранее точно такую же схему применили в отношении главы Екатеринбурга Алексея Орлова. По одной из версий, статусные имена используют для того, чтобы получатели сообщений (особенно если это люди в возрасте) доверяли звонкам с неизвестных номеров и прислушивались к указаниям мошенников.

Рассылка мошенников от имени Михаила Клименко
Михаил Клименко заверил, что никакого отношения к рассылке не имеет
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Имя вице-спикера свердловского заксобрания Михаила Клименко пытаются использовать в мошеннической схеме. Последние несколько дней областные министры и депутаты получают «от него» странные сообщения в Telegram — с предупреждением о звонках из ФСБ. Об этом URA.RU рассказал источник в ГУ МВД, куда обратился Клименко, и подтвердил сам политик. «Здравствуйте! С вами должен связаться куратор Федеральной службы Кузнецов Дмитрий Валерьевич. Будьте готовы к звонку. Информацию никому не разглашайте, по настоятельной просьбе силовых структур. С уважением, Михаил Николаевич», — говорится в одном из сообщений (скриншот — ниже). В других сообщениях «Клименко» и вовсе сообщает знакомым, что «сейчас находится в кабинете у следователя». Ранее точно такую же схему применили в отношении главы Екатеринбурга Алексея Орлова. По одной из версий, статусные имена используют для того, чтобы получатели сообщений (особенно если это люди в возрасте) доверяли звонкам с неизвестных номеров и прислушивались к указаниям мошенников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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