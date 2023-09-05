Вице-спикер свердловского парламента стал жертвой мошенников

Михаил Клименко уже обратился в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Имя вице-спикера свердловского заксобрания Михаила Клименко пытаются использовать в мошеннической схеме. Последние несколько дней областные министры и депутаты получают «от него» странные сообщения в Telegram — с предупреждением о звонках из ФСБ. Об этом URA.RU рассказал источник в ГУ МВД, куда обратился Клименко, и подтвердил сам политик.

«Здравствуйте! С вами должен связаться куратор Федеральной службы Кузнецов Дмитрий Валерьевич. Будьте готовы к звонку. Информацию никому не разглашайте, по настоятельной просьбе силовых структур. С уважением, Михаил Николаевич», — говорится в одном из сообщений (скриншот — ниже). В других сообщениях «Клименко» и вовсе сообщает знакомым, что «сейчас находится в кабинете у следователя».

Ранее точно такую же схему применили в отношении главы Екатеринбурга Алексея Орлова. По одной из версий, статусные имена используют для того, чтобы получатели сообщений (особенно если это люди в возрасте) доверяли звонкам с неизвестных номеров и прислушивались к указаниям мошенников.