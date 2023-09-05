В ЛНР неизвестная пыталась убить главу таможни через телефон

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Запуск движения по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Екатеринбург, мобильник, мобильный телефон, зарядка телефона
Задержанная пыталась совершить покушение при помощи мобильного телефона со взрывчаткой Фото:

Подозреваемая, задержанная при попытке покушения на бывшего председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского, пыталась совершить убийство при помощи мобильного телефона со взрывчаткой. Об этом сообщает СК РФ.

«Следствием установлено, что 3 сентября этого года жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие, после активации телефона», — отмечает СК РФ в своем telegram-канале. В настоящий момент подозреваемая задержана. Она дает признательные показания. Уголовное дело расследуется по статье «покушение на убийство».

О покушении на начальника таможни ЛНР Афанасьевского стало известно 5 сентября. Изначально сообщалось, что взрывное устройство было заложено в его доме.

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Подозреваемая, задержанная при попытке покушения на бывшего председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского, пыталась совершить убийство при помощи мобильного телефона со взрывчаткой. Об этом сообщает СК РФ. «Следствием установлено, что 3 сентября этого года жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие, после активации телефона», — отмечает СК РФ в своем telegram-канале. В настоящий момент подозреваемая задержана. Она дает признательные показания. Уголовное дело расследуется по статье «покушение на убийство». О покушении на начальника таможни ЛНР Афанасьевского стало известно 5 сентября. Изначально сообщалось, что взрывное устройство было заложено в его доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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