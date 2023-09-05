RT: на начальника таможни ЛНР совершили покушение

Юрий Афанасьевский находится в реанимации, пишет RT
Одна из украинских ДРГ совершила покушение на начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского. По информации спецслужб республики, бомба была заложена в его доме.
«Украинская ДРГ заложила бомбу в доме начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского», — сообщает RT со ссылкой на спецслужбы республики. Уточняется, что Афанасьевский сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Однако источники ТАСС пишут, что начальник таможни серьезно не пострадал. По их информации, в больнице находится его сын.
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