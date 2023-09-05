RT: на начальника таможни ЛНР совершили покушение

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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Юрий Афанасьевский находится в реанимации, пишет RT Фото:

Одна из украинских ДРГ совершила покушение на начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского. По информации спецслужб республики, бомба была заложена в его доме.

«Украинская ДРГ заложила бомбу в доме начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского», — сообщает RT со ссылкой на спецслужбы республики. Уточняется, что Афанасьевский сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Однако источники ТАСС пишут, что начальник таможни серьезно не пострадал. По их информации, в больнице находится его сын.

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Одна из украинских ДРГ совершила покушение на начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского. По информации спецслужб республики, бомба была заложена в его доме. «Украинская ДРГ заложила бомбу в доме начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского», — сообщает RT со ссылкой на спецслужбы республики. Уточняется, что Афанасьевский сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Однако источники ТАСС пишут, что начальник таможни серьезно не пострадал. По их информации, в больнице находится его сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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