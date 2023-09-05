Челябинский единоросс отверг обвинения соратников в пропаже авто и мебели

Челябинский экс-лидер ЕР Астафьев отверг обвинения в пропаже авто и мебели

Разбирательства с пропавшей мебелью и машиной в Металлургическом отделении ЕР выходят на новый виток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-руководитель Металлургического отделения ЕР в Челябинске Сергей Астафьев ответил на претензии о пропаже автомобиля, мебели и оргтехники после переизбрания, прозвучавшие накануне. Как он заявил 5 сентября URA.RU, все перечисленное было куплено за личные средства и вернулось к прежнему владельцу, который несколько лет за свой счет содержал всю партийную ячейку.

«Данный микроавтобус марки Renault Master был приобретен в конце 2020 года и предоставлялся по необходимости для задач местного отделения партии „Единая Россия“ исключительно за личные средства депутата гордумы Юрия Панова, так как денег у местного отделения не было на такую покупку. Ключи от микроавтобуса в местное отделение не передавались. Точно так же Пановым были куплены мебель и оргтехника для офиса, по факту все отделение несколько лет содержалось за счет его личных средств. Эти приобретения всегда делались публично, тому много свидетелей, поэтому даже в случае судебного разбирательства, с легкостью подтвердится эта информация», — рассказал URA.RU бывший исполнительный секретарь отделения Астафьев.

Он также добавил, что после увольнения с должности руководителя местного исполкома не имеет представления о судьбе и месте нахождения микроавтобуса. Но полагает, что с учетом приведенных обстоятельств, нынешнему руководству местного отделения партии правильно было бы вернуть транспортное средство тому человеку, кто его покупал.

Действующий секретарь парторганизации Евгений Шеффер сообщил URA.RU, что микроавтобус приобрел за свой счет неравнодушный челябинец, который сейчас требует вернуть его и собирается подать в полицию заявление об угоне. По его словам, в последний раз партийцы видели автомобиль, когда после отставки Астафьева, депутата Металлургического райсовета и помощника депутата Госдумы Владимира Бурматова, на нем вывозили из офиса районной организации ЕР мебель и оргтехнику.