Челябинец потерял машину, доверив ее единороссам

Автовладелец-благотворитель стал заложником интриг внутри партии власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска не может вернуть микроавтобус, безвозмездно переданный районному отделению «Единой России» для гуманитарных нужд. Эту информацию подтвердил URA.RU 4 сентября исполнительный секретарь Металлургического отделения ЕР Евгений Шефер. По его словам, после смены власти в отделении пропали также мебель и оргтехника.

«Неравнодушный житель Челябинска передал партии в безвозмездное пользование микроавтобус. Он использовался для нужд Металлургического районного отделения ЕР, для развоза гуманитарной помощи и других нужд. После того, как Сергей Астафьев, бывший исполнительный секретарь и помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова, был переизбран, на этой машине вывезли из офиса всю мебель и оргтехнику. После чего микроавтобуса никто не видел», — рассказал URA.RU действующий руководитель отделения Шефер.

По его словам, собственник машины просил передать ее до конца августа. Однако до сих пор этого не произошло, зато с камер из разных районов города приходят постановления о штрафах. При этом каждый раз за рулем микроавтобуса находятся разные водители. Сейчас владелец автомобиля готовит заявление в полицию.

Астафьев на звонок корреспондента URA.RU по номеру, предоставленному в районной организации ЕР, не ответил. Агентство готово представить его точку зрения на ситуацию.