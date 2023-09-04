Подозреваемого в педофилии тренера из Тюмени уже увольняли за нездоровый интерес к детям

Подозреваемый в педофилии тренер из Тюмени проявлял нездоровый интерес к детям

Тренер батутного центра подозревается в совращении малолетних Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подозреваемый в совращении несовершеннолетних воспитанниц тренер батутного центра тюменского ТРЦ «Колумб» пять лет назад был уволен с предыдущего места работы за нездоровый интерес к детям. Об этом URA.RU сообщил бывший коллега тюменца Юрий Потравной. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени задержан сотрудник батутного центра. Мужчина подозревается в совращении детей и изготовлении интимного видео с участием 12-летней девочки.

«До работы в „Ниндзя парк“ он работал инструктором в другом батутном центре, и уже тогда вел себя не совсем обычно. Его за это и уволили — постоянно сидел, шушукался с девочками-подростками. Он проработал месяца два — три, и его попросили уйти. Причем, он вообще не хотел заниматься с мальчиками, зато девочек привечал. Нам всем это казалось подозрительно, клубу такие люди не нужны», — рассказал агентству мастер спорта по спортивной акробатике Юрий Потравной, который ранее работал в одном батутном парке с задержанным.

Он добавил, что после увольнения мужчина устроился тренером в тюменский «Ниндзя парк». При этом, по мнению бывших коллег тюменца, он вряд ли обладал необходимой для этой должности квалификацией. Поскольку до этого был простым инструктором.

В пресс-службу Следственного комитета РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени возбудили уголовное дело против тренера, работавшего с несовершеннолетними в батутном центре торгового центра «Колумб». Мужчина подозревается в домогательствах к детям.