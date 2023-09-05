Экс-советник мэра Мариуполя распространил фейк о транспортном коллапсе

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Повседневная жизнь. Весна. Москва, остановка, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Транспортных проблем в Мариуполе нет (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация экс-советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко о том, что в городе существует транспортный коллапс, не соответствует действительности. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

Андрющенко выложил в своих соцсетях видео, якобы снятое в переполненной маршрутке города. «Утро Мариуполя теперь снова так. Временный выход из транспортного коллапса в начале лета ожидаемо обрушился снова», — пишет он.

Никаких доказательств сказанному сам Андрющенко не приводит, видео же показывает обычную картину в час-пик в любом городе. Кроме того, это заявление противоречит другим постам Андрющенко. Например, недавно он писал, что город наоборот «вымирает». Получить комментарий в министерстве транспорта Донецкой Народной республики URA.RU не удалось.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что транспортная инфраструктура Мариуполя активно развивается. «Будем увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта», — сказал президент.

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Информация экс-советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко о том, что в городе существует транспортный коллапс, не соответствует действительности. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Андрющенко выложил в своих соцсетях видео, якобы снятое в переполненной маршрутке города. «Утро Мариуполя теперь снова так. Временный выход из транспортного коллапса в начале лета ожидаемо обрушился снова», — пишет он. Никаких доказательств сказанному сам Андрющенко не приводит, видео же показывает обычную картину в час-пик в любом городе. Кроме того, это заявление противоречит другим постам Андрющенко. Например, недавно он писал, что город наоборот «вымирает». Получить комментарий в министерстве транспорта Донецкой Народной республики URA.RU не удалось. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что транспортная инфраструктура Мариуполя активно развивается. «Будем увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта», — сказал президент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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