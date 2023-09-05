Экс-советник мэра Мариуполя распространил фейк о транспортном коллапсе

05 сентября 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Транспортных проблем в Мариуполе нет (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация экс-советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко о том, что в городе существует транспортный коллапс, не соответствует действительности. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Андрющенко выложил в своих соцсетях видео, якобы снятое в переполненной маршрутке города. «Утро Мариуполя теперь снова так. Временный выход из транспортного коллапса в начале лета ожидаемо обрушился снова», — пишет он. Никаких доказательств сказанному сам Андрющенко не приводит, видео же показывает обычную картину в час-пик в любом городе. Кроме того, это заявление противоречит другим постам Андрющенко. Например, недавно он писал, что город наоборот «вымирает». Получить комментарий в министерстве транспорта Донецкой Народной республики URA.RU не удалось. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что транспортная инфраструктура Мариуполя активно развивается. «Будем увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта», — сказал президент.

Информация экс-советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко о том, что в городе существует транспортный коллапс, не соответствует действительности. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Андрющенко выложил в своих соцсетях видео, якобы снятое в переполненной маршрутке города. «Утро Мариуполя теперь снова так. Временный выход из транспортного коллапса в начале лета ожидаемо обрушился снова», — пишет он. Никаких доказательств сказанному сам Андрющенко не приводит, видео же показывает обычную картину в час-пик в любом городе. Кроме того, это заявление противоречит другим постам Андрющенко. Например, недавно он писал, что город наоборот «вымирает». Получить комментарий в министерстве транспорта Донецкой Народной республики URA.RU не удалось. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что транспортная инфраструктура Мариуполя активно развивается. «Будем увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта», — сказал президент.