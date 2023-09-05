В Екатеринбурге молодая мама задавила во сне грудничка

Молодая мама случайно задавила во сне новорожденного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге молодая мама задавила во сне новорожденного. Теперь 26-летней горожанке грозит до двух лет тюрьмы.

«Девушка задавила малыша во сне. Злого умысла у нее не было. Девушке грозит до двух лет тюрьмы по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности. Уголовное дело уже направили в суд», — пишет «КП-Екатеринбург».

Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге 25-летний пьяный отец во сне задавил своего восьмимесячного сына. Мужчина уснул на одной кровати с малышом и случайно задавил его, а когда проснулся, то понял, что сын не дышит. Скорая зафиксировала смерть ребенка.