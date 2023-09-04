В Тюмени подняли зарплаты чиновникам, отвечающим за сохранение лесов

Оклады директоров государственных бюджетных учреждений подняли на 6% Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Власти Тюменской области повысили оклады руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, отвечающих за сохранение тюменских лесов. Данные содержатся в распоряжении департамента лесного комплекса региона. Повышение зарплат провели в «Тюменском управлении лесами» и «Тюменской базе авиационной и наземной охраны лесов».

«Внести изменения в распоряжение об оплате труда. „Тюменское управление лесами“: размер должностного оклада директора — 97 180 рублей, замдиректора, главного бухгалтера — 68 026 рублей», — следует из распоряжения департамента.

Аналогичные оклады будут получать и соответствующие сотрудники «Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов». Так как их заработная плата складывается также из стимулирующих выплат, конечный месячный доход чиновников превысит указанные суммы.

«Тюменское управление лесами» в настоящее время возглавляет Виктория Горшкова. «Тюменскую авиабазу» — Николай Мальцев. В последний раз их оклады повышали в 2022 году. В настоящее время увеличение составило еще 6%.

Ранее URA.RU писало и о других индексациях доходов чиновников. Так, директору «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Дмитрию Пухову оклад подняли до 132 413 рублей.