ВСУ потеряли 170 солдат, атакуя в самой горячей точке фронта

Минобороны: российские войска отразили две атаки ВСУ возле Работино
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Украинские войска не смогли добиться целей при попытке штурма Работино Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска отразили две атаки ВСУ в селе Работино (Запорожская область), уничтожив до 170 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Западные СМИ в последние месяцы называют Работино главной целью ВСУ в ходе наступления, активные боевые действия в селе подтверждала и российская сторона.

«На запорожском направлении отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино. Уничтожено до 170 украинских военных», — сообщили в ведомстве. Как уточнили в Министерстве обороны, российскими войсками в Запорожской области возле города Орехов был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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Российские войска отразили две атаки ВСУ в селе Работино (Запорожская область), уничтожив до 170 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Западные СМИ в последние месяцы называют Работино главной целью ВСУ в ходе наступления, активные боевые действия в селе подтверждала и российская сторона. «На запорожском направлении отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино. Уничтожено до 170 украинских военных», — сообщили в ведомстве. Как уточнили в Министерстве обороны, российскими войсками в Запорожской области возле города Орехов был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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