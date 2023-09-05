ВСУ потеряли 170 солдат, атакуя в самой горячей точке фронта

Украинские войска не смогли добиться целей при попытке штурма Работино
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска отразили две атаки ВСУ в селе Работино (Запорожская область), уничтожив до 170 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Западные СМИ в последние месяцы называют Работино главной целью ВСУ в ходе наступления, активные боевые действия в селе подтверждала и российская сторона.
«На запорожском направлении отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино. Уничтожено до 170 украинских военных», — сообщили в ведомстве. Как уточнили в Министерстве обороны, российскими войсками в Запорожской области возле города Орехов был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
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