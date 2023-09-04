В ХМАО родители жалуются на проведение общественных мероприятий в школе

05 сентября 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Родители детсадовцев и школьников опасаются за безопасность детей Фото: Анна Майорова © URA.RU В деревне Ярки Ханты-Мансийского района родители воспитанников школы-детсада недовольны проведением общественных мероприятий на базе учреждения. По их словам, присутствие в здании посторонних взрослых противоречит мерам безопасности детей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из обеспокоенных родителей Ирина. «На базе школы-сада проводятся постоянно какие-то слеты, сессии. Моя дочь ходит в этот сад, и я не хочу, чтоб что-то с ней случилось. Проводите мероприятия на выходных, либо после 19:00 вечера, когда детей в здании нет. Лучше говорить о проблемах до их наступления, ведь неизвестно, у кого в какой момент может сорвать крышу», — поделилась с агентством женщина. Также Ирина добавила, что прежде власти запрещали организовывать слеты молодежи и другие мероприятия на базе школ во время учебного процесса. Однако сейчас все изменилось. В администрации сельского поселения Шапша отказались от комментариев по данному вопросу. В школе не ответили на телефонный звонок корреспондента. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Сургуте родители пожаловались на отсутствие охраны в школе. Охранная организация «Илир» после победы в аукционе на обеспечение безопасности 18 школы не выставила на объект сотрудников, оставив образовательное учреждение без охраны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В деревне Ярки Ханты-Мансийского района родители воспитанников школы-детсада недовольны проведением общественных мероприятий на базе учреждения. По их словам, присутствие в здании посторонних взрослых противоречит мерам безопасности детей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из обеспокоенных родителей Ирина. «На базе школы-сада проводятся постоянно какие-то слеты, сессии. Моя дочь ходит в этот сад, и я не хочу, чтоб что-то с ней случилось. Проводите мероприятия на выходных, либо после 19:00 вечера, когда детей в здании нет. Лучше говорить о проблемах до их наступления, ведь неизвестно, у кого в какой момент может сорвать крышу», — поделилась с агентством женщина. Также Ирина добавила, что прежде власти запрещали организовывать слеты молодежи и другие мероприятия на базе школ во время учебного процесса. Однако сейчас все изменилось. В администрации сельского поселения Шапша отказались от комментариев по данному вопросу. В школе не ответили на телефонный звонок корреспондента. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Сургуте родители пожаловались на отсутствие охраны в школе. Охранная организация «Илир» после победы в аукционе на обеспечение безопасности 18 школы не выставила на объект сотрудников, оставив образовательное учреждение без охраны.