04 сентября 2023

В ХМАО родители жалуются на проведение общественных мероприятий в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, конструктор, дошкольное учреждение, детский садик
Родители детсадовцев и школьников опасаются за безопасность детей Фото:

В деревне Ярки Ханты-Мансийского района родители воспитанников школы-детсада недовольны проведением общественных мероприятий на базе учреждения. По их словам, присутствие в здании посторонних взрослых противоречит мерам безопасности детей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из обеспокоенных родителей Ирина.

«На базе школы-сада проводятся постоянно какие-то слеты, сессии. Моя дочь ходит в этот сад, и я не хочу, чтоб что-то с ней случилось. Проводите мероприятия на выходных, либо после 19:00 вечера, когда детей в здании нет. Лучше говорить о проблемах до их наступления, ведь неизвестно, у кого в какой момент может сорвать крышу», — поделилась с агентством женщина.

Также Ирина добавила, что прежде власти запрещали организовывать слеты молодежи и другие мероприятия на базе школ во время учебного процесса. Однако сейчас все изменилось. В администрации сельского поселения Шапша отказались от комментариев по данному вопросу. В школе не ответили на телефонный звонок корреспондента.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Сургуте родители пожаловались на отсутствие охраны в школе. Охранная организация «Илир» после победы в аукционе на обеспечение безопасности 18 школы не выставила на объект сотрудников, оставив образовательное учреждение без охраны.

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В деревне Ярки Ханты-Мансийского района родители воспитанников школы-детсада недовольны проведением общественных мероприятий на базе учреждения. По их словам, присутствие в здании посторонних взрослых противоречит мерам безопасности детей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из обеспокоенных родителей Ирина. «На базе школы-сада проводятся постоянно какие-то слеты, сессии. Моя дочь ходит в этот сад, и я не хочу, чтоб что-то с ней случилось. Проводите мероприятия на выходных, либо после 19:00 вечера, когда детей в здании нет. Лучше говорить о проблемах до их наступления, ведь неизвестно, у кого в какой момент может сорвать крышу», — поделилась с агентством женщина. Также Ирина добавила, что прежде власти запрещали организовывать слеты молодежи и другие мероприятия на базе школ во время учебного процесса. Однако сейчас все изменилось. В администрации сельского поселения Шапша отказались от комментариев по данному вопросу. В школе не ответили на телефонный звонок корреспондента. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Сургуте родители пожаловались на отсутствие охраны в школе. Охранная организация «Илир» после победы в аукционе на обеспечение безопасности 18 школы не выставила на объект сотрудников, оставив образовательное учреждение без охраны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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