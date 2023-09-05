В Перми из-за студентов резко выросла аренда жилья

Стоимость аренды жилья в Перми выросла на 10%

Больше всего подорожали квартиры-студии Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Перми с середины мая 2023 года повысилась стоимость аренды квартир. К концу августа цены на съемное жилье увеличились на 10%. Рост арендной ставки связывают с началом учебного года.

«Заметно скакнула вверх аренда жилья в Перми. Рост составил 10%. С мая 2023 года в среднем арендная ставка выросла на 2 тысячи рублей и составляет теперь 22 тысячи рублей в месяц. Удорожание аренды вызвано началом учебного года в университетах и повышением ключевой ставки Центробанком РФ», — говорится на сайте Restate.

По данным аналитиков больше всего подорожали квартиры-студии. Их стоимость за лето выросла на 20%. В мае 2023 года средняя арендная ставка студий составляла 17,5 тысяч рублей. В августе она достигла 21 тысячу рублей. Затем идут трехкомнатные квартиры, аренда которых увеличилась на 8,66%. Замыкают тройку лидеров «двушки». Они подорожали на 5,6%.

Ранее в Перми упала стоимость на частные дома. Готовые коттеджи и дачи подешевели на 6,3%.