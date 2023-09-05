В Перми из-за студентов резко выросла аренда жилья

Стоимость аренды жилья в Перми выросла на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего подорожали квартиры-студии Фото:

В Перми с середины мая 2023 года повысилась стоимость аренды квартир. К концу августа цены на съемное жилье увеличились на 10%. Рост арендной ставки связывают с началом учебного года.

«Заметно скакнула вверх аренда жилья в Перми. Рост составил 10%. С мая 2023 года в среднем арендная ставка выросла на 2 тысячи рублей и составляет теперь 22 тысячи рублей в месяц. Удорожание аренды вызвано началом учебного года в университетах и повышением ключевой ставки Центробанком РФ», — говорится на сайте Restate.

По данным аналитиков больше всего подорожали квартиры-студии. Их стоимость за лето выросла на 20%. В мае 2023 года средняя арендная ставка студий составляла 17,5 тысяч рублей. В августе она достигла 21 тысячу рублей. Затем идут трехкомнатные квартиры, аренда которых увеличилась на 8,66%. Замыкают тройку лидеров «двушки». Они подорожали на 5,6%.

Ранее в Перми упала стоимость на частные дома. Готовые коттеджи и дачи подешевели на 6,3%.

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В Перми с середины мая 2023 года повысилась стоимость аренды квартир. К концу августа цены на съемное жилье увеличились на 10%. Рост арендной ставки связывают с началом учебного года. «Заметно скакнула вверх аренда жилья в Перми. Рост составил 10%. С мая 2023 года в среднем арендная ставка выросла на 2 тысячи рублей и составляет теперь 22 тысячи рублей в месяц. Удорожание аренды вызвано началом учебного года в университетах и повышением ключевой ставки Центробанком РФ», — говорится на сайте Restate. По данным аналитиков больше всего подорожали квартиры-студии. Их стоимость за лето выросла на 20%. В мае 2023 года средняя арендная ставка студий составляла 17,5 тысяч рублей. В августе она достигла 21 тысячу рублей. Затем идут трехкомнатные квартиры, аренда которых увеличилась на 8,66%. Замыкают тройку лидеров «двушки». Они подорожали на 5,6%. Ранее в Перми упала стоимость на частные дома. Готовые коттеджи и дачи подешевели на 6,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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