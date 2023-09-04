Замглавы депфинансов ЯНАО ушел в отставку после разногласий с губернатором

Разногласия с губернатором стали причиной отставки Захарова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уволил первого замдиректора департамента финансов Андрея Захарова после отказа выполнять поручение. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте, во время совещания в правительстве глава региона предложил некую идею, но она подверглась публичной критике со стороны Захарова, что якобы стало причиной его отставки.

«Захаров якобы не стал предлагать варианты реализации идеи губернатора, а пустился в объяснения, почему задача невыполнима. При этом оперировал пунктами из ФЗ. Фактически это выглядело, как будто чиновник усомнился в профессионализме губернатора, который сам экономист», — сообщил инсайдер. По словам собеседника, вскоре после инцидента и был решен вопрос об отставке Захарова.

В правительстве Ямала агентству сообщили, что данная ситуация не могла стать причиной увольнения. «Всестороннее рассмотрение обычно приветствуется», — прокомментировали там.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Захаров покинул пост первого заместителя в департаменте финансов. Он ушел в отпуск с последующим увольнением.