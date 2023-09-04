Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уволил первого замдиректора департамента финансов Андрея Захарова после отказа выполнять поручение. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте, во время совещания в правительстве глава региона предложил некую идею, но она подверглась публичной критике со стороны Захарова, что якобы стало причиной его отставки.
«Захаров якобы не стал предлагать варианты реализации идеи губернатора, а пустился в объяснения, почему задача невыполнима. При этом оперировал пунктами из ФЗ. Фактически это выглядело, как будто чиновник усомнился в профессионализме губернатора, который сам экономист», — сообщил инсайдер. По словам собеседника, вскоре после инцидента и был решен вопрос об отставке Захарова.
В правительстве Ямала агентству сообщили, что данная ситуация не могла стать причиной увольнения. «Всестороннее рассмотрение обычно приветствуется», — прокомментировали там.
Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Захаров покинул пост первого заместителя в департаменте финансов. Он ушел в отпуск с последующим увольнением.
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