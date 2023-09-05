Челябинке помогли устроить детей в одну школу после жалобы в прокуратуру

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Школа. Москва, школьник, урок, экзамен, учебник, ученик, урок в школе, школа, школьники
Мать двух школьниц обратилась за помощью на горячую линию прокуратуры Фото:

Жительнице Челябинска помогли устроить двух дочерей в одну школу после обращения на горячую линию прокуратуры региона. Об этом URA.RU сообщили 5 сентября в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

«После обращения на горячую линию оказано содействие матери двоих детей из Челябинска. Ребенка помогли устроить в школу, в которой обучается старшая дочь», — уточнили в ведомстве.

Линия по приему сообщений о нарушениях в общеобразовательных учреждениях области была открыта 29 августа. Прием обращений был завершен 1 сентября. Жалобы граждан сотрудники прокуратуры взяли в работу, часть ситуаций уже решили.

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Жительнице Челябинска помогли устроить двух дочерей в одну школу после обращения на горячую линию прокуратуры региона. Об этом URA.RU сообщили 5 сентября в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. «После обращения на горячую линию оказано содействие матери двоих детей из Челябинска. Ребенка помогли устроить в школу, в которой обучается старшая дочь», — уточнили в ведомстве. Линия по приему сообщений о нарушениях в общеобразовательных учреждениях области была открыта 29 августа. Прием обращений был завершен 1 сентября. Жалобы граждан сотрудники прокуратуры взяли в работу, часть ситуаций уже решили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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