Челябинке помогли устроить детей в одну школу после жалобы в прокуратуру

Мать двух школьниц обратилась за помощью на горячую линию прокуратуры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жительнице Челябинска помогли устроить двух дочерей в одну школу после обращения на горячую линию прокуратуры региона. Об этом URA.RU сообщили 5 сентября в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

«После обращения на горячую линию оказано содействие матери двоих детей из Челябинска. Ребенка помогли устроить в школу, в которой обучается старшая дочь», — уточнили в ведомстве.

Линия по приему сообщений о нарушениях в общеобразовательных учреждениях области была открыта 29 августа. Прием обращений был завершен 1 сентября. Жалобы граждан сотрудники прокуратуры взяли в работу, часть ситуаций уже решили.