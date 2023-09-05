Челябинке помогли устроить детей в одну школу после жалобы в прокуратуру

Жительнице Челябинска помогли устроить двух дочерей в одну школу после обращения на горячую линию прокуратуры региона. Об этом URA.RU сообщили 5 сентября в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.
«После обращения на горячую линию оказано содействие матери двоих детей из Челябинска. Ребенка помогли устроить в школу, в которой обучается старшая дочь», — уточнили в ведомстве.
Линия по приему сообщений о нарушениях в общеобразовательных учреждениях области была открыта 29 августа. Прием обращений был завершен 1 сентября. Жалобы граждан сотрудники прокуратуры взяли в работу, часть ситуаций уже решили.
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