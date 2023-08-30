Челябинцы смогут пожаловаться в прокуратуру на нарушения в школах

30 августа 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Прокуратура отработает все выявленные в школах нарушения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Челябинцы, чьи дети обучаются в общеобразовательных учреждениях Челябинской области, смогут обратиться в прокуратуру по вопросам нарушения в школах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, будут рассматриваться все категории нарушений, связанных с пребыванием детей в образовательном учреждении. «Вы можете сообщить информацию об имеющихся в данной сфере нарушениях. В том числе при обеспечении безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных организациях, антитеррористической защищенности этих объектов, организации питания, образовательного процесса, медицинского обслуживания детей, подвоза несовершеннолетних в школу, обеспечения безопасности дорожного движения, проблемах дефицита мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях и другие», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что прием сообщений будет проводиться с 29 августа по 1 сентября 2023 года. Часы работы с 9 до 13 часов, и после с 14 до 18 часов. Оставить сообщение о нарушении можно по номерам 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30, 8 (346) 735-22-12, 8-904-817-74-21, 8 (351) 239-20-00, 8 (351) 239-21-07, 8 (351) 239-21-08

Челябинцы, чьи дети обучаются в общеобразовательных учреждениях Челябинской области, смогут обратиться в прокуратуру по вопросам нарушения в школах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, будут рассматриваться все категории нарушений, связанных с пребыванием детей в образовательном учреждении. «Вы можете сообщить информацию об имеющихся в данной сфере нарушениях. В том числе при обеспечении безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных организациях, антитеррористической защищенности этих объектов, организации питания, образовательного процесса, медицинского обслуживания детей, подвоза несовершеннолетних в школу, обеспечения безопасности дорожного движения, проблемах дефицита мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях и другие», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что прием сообщений будет проводиться с 29 августа по 1 сентября 2023 года. Часы работы с 9 до 13 часов, и после с 14 до 18 часов. Оставить сообщение о нарушении можно по номерам 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30, 8 (346) 735-22-12, 8-904-817-74-21, 8 (351) 239-20-00, 8 (351) 239-21-07, 8 (351) 239-21-08