В Кургане на 9 млн снизили цену земли под строительство ТРЦ

06 сентября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Земля под строительство ТРЦ в Заозерном подешевела на 9 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Заозерном районе Кургана стоимость земельного участка под строительство нового ТРЦ подешевела до 21,3 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте «Торги России». До этого курганские власти продавали землю более чем за 30 млн рублей. «Аукцион на право аренды земельного участка по проспекту М. Голикова площадью 64 347 квадратных метров. Вид разрешенного использования: строительство торгово-развлекательных центров. Начальная стоимость: 21 300 300 рублей», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 5 млн рублей поднимали цену земли для строительства нового торгового центра. В конце 2022 года курганские власти, наоборот, снижали стоимость на 4,5 млн рублей. Все аукционы, которые проводились региональным департаментом имущественных и земельных отношений, признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В Заозерном районе Кургана стоимость земельного участка под строительство нового ТРЦ подешевела до 21,3 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте «Торги России». До этого курганские власти продавали землю более чем за 30 млн рублей. «Аукцион на право аренды земельного участка по проспекту М. Голикова площадью 64 347 квадратных метров. Вид разрешенного использования: строительство торгово-развлекательных центров. Начальная стоимость: 21 300 300 рублей», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 5 млн рублей поднимали цену земли для строительства нового торгового центра. В конце 2022 года курганские власти, наоборот, снижали стоимость на 4,5 млн рублей. Все аукционы, которые проводились региональным департаментом имущественных и земельных отношений, признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.