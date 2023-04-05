Курганские власти резко подняли стоимость земли для строительства нового ТРЦ

06 апреля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Стоимость земельного участка под ТРЦ выросла на 5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти резко подняли стоимость земли для строительства нового ТРЦ в Заозерном районе города. Цена выросла почти на 5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте «Торги России». В декабре прошлого года власти снижали стоимость на 4,5 млн рублей. «Аукцион на право аренды земельного участка по проспекту Маршала Голикова в Кургане. Площадь: 64 347 квадратных метров. Вид разрешенного использования: строительство торговых и торгово-развлекательных центров. Начальная стоимость: 30 429 000 рублей», — указано в сообщении. Земельный участок готовы предоставить застройщику сроком на 58 месяцев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане построят новый торгово-развлекательный центр. Он будет находиться по улице Витебского в Заозерном районе города. Еще один ТЦ появится в районе пр. Маршала Голикова — ул. Илизарова. Площадь объекта составляет порядка 15 тысяч квадратных метров.

Курганские власти резко подняли стоимость земли для строительства нового ТРЦ в Заозерном районе города. Цена выросла почти на 5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте «Торги России». В декабре прошлого года власти снижали стоимость на 4,5 млн рублей. «Аукцион на право аренды земельного участка по проспекту Маршала Голикова в Кургане. Площадь: 64 347 квадратных метров. Вид разрешенного использования: строительство торговых и торгово-развлекательных центров. Начальная стоимость: 30 429 000 рублей», — указано в сообщении. Земельный участок готовы предоставить застройщику сроком на 58 месяцев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане построят новый торгово-развлекательный центр. Он будет находиться по улице Витебского в Заозерном районе города. Еще один ТЦ появится в районе пр. Маршала Голикова — ул. Илизарова. Площадь объекта составляет порядка 15 тысяч квадратных метров.