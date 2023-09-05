Команда Емельяненко ведет переговоры о бое с Тайсоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко вместе с командой ведет переговоры о проведении боксерского поединка против бывшего абсолютного чемпиона мира американца Майка Тайсона. Об этом рассказал партнер Емельяненко по команде Вадим Немков.
«Тайсон это легенда бокса. Он будет опасен в любом возрасте. <…> Для Федора это новый вызов, не его стихия», — рассказал Вадим Немков в разговоре с ТАСС. По его словам, поединок будет проводиться в более тяжелых боксерских перчатках, чем обычно. При этом общепринятый вес составляет 10 унций. В более тяжелой экипировке противника будет сложнее нокаутировать.
В августе боксер Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА. Последний бой российского спортсмена проходил 5 февраля. Тогда Емельяненко проиграл действующему чемпиону миру из США Райану Бейдеру. Отмечалось, что это последний бой в карьере российского боксера.
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