Команда Емельяненко ведет переговоры о бое с Тайсоном

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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, портрет, емельяненко федор
Федор Емельяненко может провести бой с Майком Тайсоном Фото:

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко вместе с командой ведет переговоры о проведении боксерского поединка против бывшего абсолютного чемпиона мира американца Майка Тайсона. Об этом рассказал партнер Емельяненко по команде Вадим Немков.

«Тайсон это легенда бокса. Он будет опасен в любом возрасте. <…> Для Федора это новый вызов, не его стихия», — рассказал Вадим Немков в разговоре с ТАСС. По его словам, поединок будет проводиться в более тяжелых боксерских перчатках, чем обычно. При этом общепринятый вес составляет 10 унций. В более тяжелой экипировке противника будет сложнее нокаутировать.

В августе боксер Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА. Последний бой российского спортсмена проходил 5 февраля. Тогда Емельяненко проиграл действующему чемпиону миру из США Райану Бейдеру. Отмечалось, что это последний бой в карьере российского боксера.

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко вместе с командой ведет переговоры о проведении боксерского поединка против бывшего абсолютного чемпиона мира американца Майка Тайсона. Об этом рассказал партнер Емельяненко по команде Вадим Немков. «Тайсон это легенда бокса. Он будет опасен в любом возрасте. <…> Для Федора это новый вызов, не его стихия», — рассказал Вадим Немков в разговоре с ТАСС. По его словам, поединок будет проводиться в более тяжелых боксерских перчатках, чем обычно. При этом общепринятый вес составляет 10 унций. В более тяжелой экипировке противника будет сложнее нокаутировать. В августе боксер Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА. Последний бой российского спортсмена проходил 5 февраля. Тогда Емельяненко проиграл действующему чемпиону миру из США Райану Бейдеру. Отмечалось, что это последний бой в карьере российского боксера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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