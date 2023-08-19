19 августа 2023

Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА

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Чемпионат России и Международный турнир "REM-93" по ММА. Челябинск, емельяненко федор
Федор Емельяненко возглавлял Союз ММА с момента его основания Фото:

Российский мастер смешанных единоборств Федор Емельяненко ушел с поста президента Союза ММА России. Об этом сообщил вице-президент организации Андрей Терентьев.

«Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России», — сообщил Терентьев, передает ТАСС. Нового главу Союза выберут на конференции, которая состоится в конце этого года.

Спортсмен возглавлял Союз ММА с момента его основания. В 2018 году он покидал пост, однако вновь был избран президентом в июне 2022 года.

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Российский мастер смешанных единоборств Федор Емельяненко ушел с поста президента Союза ММА России. Об этом сообщил вице-президент организации Андрей Терентьев. «Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России», — сообщил Терентьев, передает ТАСС. Нового главу Союза выберут на конференции, которая состоится в конце этого года. Спортсмен возглавлял Союз ММА с момента его основания. В 2018 году он покидал пост, однако вновь был избран президентом в июне 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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