Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА

Федор Емельяненко возглавлял Союз ММА с момента его основания
Российский мастер смешанных единоборств Федор Емельяненко ушел с поста президента Союза ММА России. Об этом сообщил вице-президент организации Андрей Терентьев.
«Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России», — сообщил Терентьев, передает ТАСС. Нового главу Союза выберут на конференции, которая состоится в конце этого года.
Спортсмен возглавлял Союз ММА с момента его основания. В 2018 году он покидал пост, однако вновь был избран президентом в июне 2022 года.
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