04 сентября 2023

Курганские школьники отправились в лагерь для обучения стрельбе и первой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, гто, зарница, военная подготовка, разборка автомата, военные игры
В лагере «Чумляк» школьников из Курганской области обучат азам огневой подготовки и медицины Фото:

Учащиеся школы в Целинном округе Курганской области отправились на смену в детский комплекс отдыха и развития в село Чумляк (Курганская область), где их будут обучать оказанию первой помощи и азам огневой подготовки. Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

«Восьмиклассники стали участниками смены „Безопасный мир“ в комплексе отдыха Чумляк. На сменах в новом учебном году ребята не только научатся оказывать первую доврачебную помощь, но и освоят азы огневой и тактической подготовки», — сообщается в посте группы. Это обучение даст школьникам возможность поучаствовать в военно-тактических играх и соревнованиях по тактической стрельбе с применением страйкбольного оборудования.

Ранее URA.RU писало, что в курганских лагерях детей будут учить собирать и разбирать автомат Калашникова и оказывать первую доврачебную помощь. Мероприятия были включены в рекомендованный план приказом департамента образования и науки Курганской области.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учащиеся школы в Целинном округе Курганской области отправились на смену в детский комплекс отдыха и развития в село Чумляк (Курганская область), где их будут обучать оказанию первой помощи и азам огневой подготовки. Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «Восьмиклассники стали участниками смены „Безопасный мир“ в комплексе отдыха Чумляк. На сменах в новом учебном году ребята не только научатся оказывать первую доврачебную помощь, но и освоят азы огневой и тактической подготовки», — сообщается в посте группы. Это обучение даст школьникам возможность поучаствовать в военно-тактических играх и соревнованиях по тактической стрельбе с применением страйкбольного оборудования. Ранее URA.RU писало, что в курганских лагерях детей будут учить собирать и разбирать автомат Калашникова и оказывать первую доврачебную помощь. Мероприятия были включены в рекомендованный план приказом департамента образования и науки Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...