Курганские школьники отправились в лагерь для обучения стрельбе и первой помощи

05 сентября 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

В лагере «Чумляк» школьников из Курганской области обучат азам огневой подготовки и медицины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Учащиеся школы в Целинном округе Курганской области отправились на смену в детский комплекс отдыха и развития в село Чумляк (Курганская область), где их будут обучать оказанию первой помощи и азам огневой подготовки. Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».



«Восьмиклассники стали участниками смены „Безопасный мир“ в комплексе отдыха Чумляк. На сменах в новом учебном году ребята не только научатся оказывать первую доврачебную помощь, но и освоят азы огневой и тактической подготовки», — сообщается в посте группы. Это обучение даст школьникам возможность поучаствовать в военно-тактических играх и соревнованиях по тактической стрельбе с применением страйкбольного оборудования.



Ранее URA.RU писало, что в курганских лагерях детей будут учить собирать и разбирать автомат Калашникова и оказывать первую доврачебную помощь. Мероприятия были включены в рекомендованный план приказом департамента образования и науки Курганской области.

Учащиеся школы в Целинном округе Курганской области отправились на смену в детский комплекс отдыха и развития в село Чумляк (Курганская область), где их будут обучать оказанию первой помощи и азам огневой подготовки. Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «Восьмиклассники стали участниками смены „Безопасный мир“ в комплексе отдыха Чумляк. На сменах в новом учебном году ребята не только научатся оказывать первую доврачебную помощь, но и освоят азы огневой и тактической подготовки», — сообщается в посте группы. Это обучение даст школьникам возможность поучаствовать в военно-тактических играх и соревнованиях по тактической стрельбе с применением страйкбольного оборудования. Ранее URA.RU писало, что в курганских лагерях детей будут учить собирать и разбирать автомат Калашникова и оказывать первую доврачебную помощь. Мероприятия были включены в рекомендованный план приказом департамента образования и науки Курганской области.