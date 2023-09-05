Банк России допустил скорое повышение ключевой ставки

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, камера наблюдения, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В РФ могут повысить ключевую ставку на ближайшем заседании ЦБ Фото:
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Новая экономика России

Центробанк может вновь повысить ключевую ставку в 2023 году. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

Центробанк не исключает возможности повышения ключевой ставки на следующем заседании», — заявил Алексей Заботкин во время форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность». Он добавил, что это связано с проинфляционными рисками.

Ранее Банк России поднял ставку до 12%. Далее в ЦБ отметили, что могут вновь поднять ставку, если сохранятся проинфляционные риски.

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Центробанк может вновь повысить ключевую ставку в 2023 году. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Центробанк не исключает возможности повышения ключевой ставки на следующем заседании», — заявил Алексей Заботкин во время форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность». Он добавил, что это связано с проинфляционными рисками. Ранее Банк России поднял ставку до 12%. Далее в ЦБ отметили, что могут вновь поднять ставку, если сохранятся проинфляционные риски.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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