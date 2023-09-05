Банк России допустил скорое повышение ключевой ставки

В РФ могут повысить ключевую ставку на ближайшем заседании ЦБ
новость из сюжетаНовая экономика России
Центробанк может вновь повысить ключевую ставку в 2023 году. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
Центробанк не исключает возможности повышения ключевой ставки на следующем заседании», — заявил Алексей Заботкин во время форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность». Он добавил, что это связано с проинфляционными рисками.
Ранее Банк России поднял ставку до 12%. Далее в ЦБ отметили, что могут вновь поднять ставку, если сохранятся проинфляционные риски.
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