У жителей Сургута вызвал ажиотаж концерт Тюменского филармонического оркестра

05 сентября 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

На концерт Тюменского филармонического оркестра раскупили все билеты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сургутяне раскупили билеты на концерт Тюменского филармонического оркестра, который состоится 8 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской филармонии. Тюменский филармонический оркестр выступит с концертом на сцене Сургутской филармонии. Коллектив исполнит сюиту из оперы «Кармен» и симфонические композиции Сергея Рахманинова. «Билеты на концерт Тюменского филармонического оркестра давно раскупили. Часть билетов раздали жителям Сургута социальной категории населения, а также сотрудникам градообразующих предприятий. В этом году оркестр приезжает к нам с новым художественным руководителем — Юрием Медяником. Возможно, этим и обусловлен ажиотаж», — рассказали в пресс-службе Сургутской филармонии. Выступление оркестра состоится в Сургуте благодаря проекту «Культурное сотрудничество». Он стал возможным по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора и главы ХМАО Натальи Комаровой. Ранее URA.RU писало о выступлении тюменского театра огня «Гелиос» в Нижневартовске в преддверии выборов губернатора Тюменской области. Жители Югры благодаря программе «Культурное сотрудничество» смогли увидеть уникальное шоу, которое прежде было доступно только тюменцам.

Сургутяне раскупили билеты на концерт Тюменского филармонического оркестра, который состоится 8 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской филармонии. Тюменский филармонический оркестр выступит с концертом на сцене Сургутской филармонии. Коллектив исполнит сюиту из оперы «Кармен» и симфонические композиции Сергея Рахманинова. «Билеты на концерт Тюменского филармонического оркестра давно раскупили. Часть билетов раздали жителям Сургута социальной категории населения, а также сотрудникам градообразующих предприятий. В этом году оркестр приезжает к нам с новым художественным руководителем — Юрием Медяником. Возможно, этим и обусловлен ажиотаж», — рассказали в пресс-службе Сургутской филармонии. Выступление оркестра состоится в Сургуте благодаря проекту «Культурное сотрудничество». Он стал возможным по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора и главы ХМАО Натальи Комаровой. Ранее URA.RU писало о выступлении тюменского театра огня «Гелиос» в Нижневартовске в преддверии выборов губернатора Тюменской области. Жители Югры благодаря программе «Культурное сотрудничество» смогли увидеть уникальное шоу, которое прежде было доступно только тюменцам.