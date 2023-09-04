04 сентября 2023

У жителей Сургута вызвал ажиотаж концерт Тюменского филармонического оркестра

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль в честь 150-летия Рахманинова. Тюмень, концерт классической музыки, тюменский филармонический оркестр, филармонический оркестр
На концерт Тюменского филармонического оркестра раскупили все билеты Фото:

Сургутяне раскупили билеты на концерт Тюменского филармонического оркестра, который состоится 8 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской филармонии.

Тюменский филармонический оркестр выступит с концертом на сцене Сургутской филармонии. Коллектив исполнит сюиту из оперы «Кармен» и симфонические композиции Сергея Рахманинова. «Билеты на концерт Тюменского филармонического оркестра давно раскупили. Часть билетов раздали жителям Сургута социальной категории населения, а также сотрудникам градообразующих предприятий. В этом году оркестр приезжает к нам с новым художественным руководителем — Юрием Медяником. Возможно, этим и обусловлен ажиотаж», — рассказали в пресс-службе Сургутской филармонии.

Выступление оркестра состоится в Сургуте благодаря проекту «Культурное сотрудничество». Он стал возможным по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора и главы ХМАО Натальи Комаровой.

Ранее URA.RU писало о выступлении тюменского театра огня «Гелиос» в Нижневартовске в преддверии выборов губернатора Тюменской области. Жители Югры благодаря программе «Культурное сотрудничество» смогли увидеть уникальное шоу, которое прежде было доступно только тюменцам.

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Сургутяне раскупили билеты на концерт Тюменского филармонического оркестра, который состоится 8 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской филармонии. Тюменский филармонический оркестр выступит с концертом на сцене Сургутской филармонии. Коллектив исполнит сюиту из оперы «Кармен» и симфонические композиции Сергея Рахманинова. «Билеты на концерт Тюменского филармонического оркестра давно раскупили. Часть билетов раздали жителям Сургута социальной категории населения, а также сотрудникам градообразующих предприятий. В этом году оркестр приезжает к нам с новым художественным руководителем — Юрием Медяником. Возможно, этим и обусловлен ажиотаж», — рассказали в пресс-службе Сургутской филармонии. Выступление оркестра состоится в Сургуте благодаря проекту «Культурное сотрудничество». Он стал возможным по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора и главы ХМАО Натальи Комаровой. Ранее URA.RU писало о выступлении тюменского театра огня «Гелиос» в Нижневартовске в преддверии выборов губернатора Тюменской области. Жители Югры благодаря программе «Культурное сотрудничество» смогли увидеть уникальное шоу, которое прежде было доступно только тюменцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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