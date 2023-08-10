Огненный театр привлек внимание жителей ХМАО к выборам тюменского губернатора. Видео

10 августа 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Театр огня «Гелиос» из Тюмени привлек внимание жителей ХМАО к выборам губернатора области пылающими факелами Фото: Кристина Радионова © URA.RU Театр огня «Гелиос» из Тюмени привлек внимание жителей ХМАО к выборам губернатора области пылающими факелами. Артисты привезли в Нижневартовск на День строителя уникальное шоу, которое из-за огромных горящих декораций никогда не демонстрировалось за пределами Тюмени. Уличный спектакль о Ермаке «Сибирь. Начало» стал частью программы «Культурное сотрудничество», передает корреспондент URA.RU из Нижневартовска. «Артисты привезли в Нижневартовск на День строителя уникальное шоу, которое из-за огромных горящих декораций никогда не демонстрировалось за пределами Тюмени. Уличный спектакль о Ермаке „Сибирь. Начало“ тюменского театра огня „Гелиос“ стал частью программы „Культурное сотрудничество“. Ее инициатором был действующий губернатор области Александр Моор, предложивший главам ХМАО и ЯНАО проект, благодаря которому жители всех трех регионов получили возможность увидеть творчество лучших коллективов „тюменской матрешки“», — сообщает журналист. Перед началом программы ведущий поблагодарил губернаторов Тюменской области и Югры Александра Моора и Наталью Комарову за возможности, благодаря которым лучшие творческие коллективы севера и юга области смогли объездить всю «тюменскую матрешку». Уличный спектакль «Гелиоса» был впервые поставлен в 2022 году, но уже признан одной из 72 достопримечательностей, ради которых стоит посетить Тюмень. Артист «Гелиоса» Даниил рассказал, что в шоу сочетаются элементы света, огня и пиротехники. Все для того, чтобы передать историю легендарного Ермака. Шоу такого уровня в Нижневартовске демонстрируется впервые. Житель Нижневартовска Савва отметил высокий профессионализм артистов. «Мы с друзьями посетили сегодня выступление театра „Гелиос“ в честь Дня строителя. Нам очень все понравилось, мы впервые на таком мероприятии. Хочется, чтобы таких выступлений и концертов в нашем городе было больше», — поделилась с корреспондентом вартовчанка Юлия. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске на открытии крупнейшего в регионе фестиваля «Самотлорские ночи» с грандиозным шоу выступил тюменский танцевальный коллектив «Формэйшн Вера». Он приезжал в ХМАО на гастроли проекта «Культурное сотрудничество». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Театр огня «Гелиос» из Тюмени привлек внимание жителей ХМАО к выборам губернатора области пылающими факелами. Артисты привезли в Нижневартовск на День строителя уникальное шоу, которое из-за огромных горящих декораций никогда не демонстрировалось за пределами Тюмени. Уличный спектакль о Ермаке «Сибирь. Начало» стал частью программы «Культурное сотрудничество», передает корреспондент URA.RU из Нижневартовска. «Артисты привезли в Нижневартовск на День строителя уникальное шоу, которое из-за огромных горящих декораций никогда не демонстрировалось за пределами Тюмени. Уличный спектакль о Ермаке „Сибирь. Начало“ тюменского театра огня „Гелиос“ стал частью программы „Культурное сотрудничество“. Ее инициатором был действующий губернатор области Александр Моор, предложивший главам ХМАО и ЯНАО проект, благодаря которому жители всех трех регионов получили возможность увидеть творчество лучших коллективов „тюменской матрешки“», — сообщает журналист. Перед началом программы ведущий поблагодарил губернаторов Тюменской области и Югры Александра Моора и Наталью Комарову за возможности, благодаря которым лучшие творческие коллективы севера и юга области смогли объездить всю «тюменскую матрешку». Уличный спектакль «Гелиоса» был впервые поставлен в 2022 году, но уже признан одной из 72 достопримечательностей, ради которых стоит посетить Тюмень. Артист «Гелиоса» Даниил рассказал, что в шоу сочетаются элементы света, огня и пиротехники. Все для того, чтобы передать историю легендарного Ермака. Шоу такого уровня в Нижневартовске демонстрируется впервые. Житель Нижневартовска Савва отметил высокий профессионализм артистов. «Мы с друзьями посетили сегодня выступление театра „Гелиос“ в честь Дня строителя. Нам очень все понравилось, мы впервые на таком мероприятии. Хочется, чтобы таких выступлений и концертов в нашем городе было больше», — поделилась с корреспондентом вартовчанка Юлия. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске на открытии крупнейшего в регионе фестиваля «Самотлорские ночи» с грандиозным шоу выступил тюменский танцевальный коллектив «Формэйшн Вера». Он приезжал в ХМАО на гастроли проекта «Культурное сотрудничество».