В ХМАО заключенный-инвалид пожаловался на принуждение к исправительным работам

Заключенный обратился за помощью к окружному омбудсмену Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Урая (ХМАО), отбывающий наказание в исправительной колонии №11 Сургута, пожаловался на то, что его принуждали к труду, а за несогласие подчиняться поместили в изолятор. За помощью осужденный, который является инвалидом, обратился к омбудсмену ХМАО Наталье Стребковой. Об этом агентству URA.RU сообщили в аппарате окружного уполномоченного по правам человека.

«К уполномоченному по правам человека обратилась жительница Урая в интересах осужденного, отбывающего наказание в ИК-11 Сургута, с жалобой на действия администрации ИК-11. Мужчину, являющегося инвалидом, принуждали к работе, а за отказ привлекли к дисциплинарной ответственности и перевели в помещение камерного типа», — рассказали в аппарате омбудсмена.

Чтобы проверить, соблюдены ли права данного осужденного, Стребкова направила запрос в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Корреспондент агентства связался с пресс-службой УФСИН по ХМАО для разъяснения ситуации. «Данный гражданин, осужденный на 12 лет лишения свободы за убийство, разбой и грабеж, не является инвалидом и подлежит привлечению к труду в соответствии с УИК РФ и ТК РФ», — сообщили в исправительном ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что на базе исправительной колонии №15 в поселке Северном (ХМАО) открылся новый производственный участок. Там заключенные в качестве трудотерапии будут производить ограждения из колючей проволоки.