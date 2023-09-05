В фонде объяснили опасность экспериментального лечения Миши Бахтина со СМА

Мише Бахтину со СМА не могут оплатить терапию, так как она может навредить ему

Отец мальчика выходит на пикеты, чтобы добиться получения препарата (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Мише Бахтину со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга не могут оплатить тандемную терапию, поскольку ее статус носит характер экспериментальной. Эффективность необходимого препарата должна быть доказана и подтверждена публикациями в научной медлитературе, заявили в пресс-службе фонда «Круг добра».

«Заявка на обеспечение Михаила Бахтина не поступала, так как тандемная терапия по-прежнему имеет статус экспериментальной. В настоящий момент данных о проведенных международных или российских клинических исследованиях эффективности тандемной терапии нет, оплачивать такую терапию фонд не имеет права», — пояснили в фонде. Там отметили, что средства фонда могут быть израсходованы только на препараты, эффективность и безопасность которых доказаны клиническими исследованиями и подтверждены публикациями в научной медицинской литературе.

Решения в отношении выдачи препаратов принимает экспертный совет фонда, в который, как зявляют в пресс-службе, входят лучшие эксперты по редким заболеваниям, в том числе СМА. «Золгенсма», который ставили Бахтину — непростой и новый препарат, исследования по его долгосрочному влиянию на организм ребенка продолжаются, добавили в фонде.

На протяжении трех лет родители тяжелобольного Миши Бахтина борятся за жизнь сына. Они спасли его благодаря препарату «Золгенсма» стоимостью 160 млн рублей. Родители собрали деньги, открыв сбор. После постановки «Золгенсма» родители решили продолжить терапию другим препаратом — «Рисдиплам». Семья закупала его на свои сбережения и деньги неравнодушных благотворителей.

Спустя год они обратились за получением препарата в свердловский минздрав, но получили отказ. Региональное министерство объяснило отказ тем, что подлинных исследований о безопасности смены терапии в мире нет, а значит терапия препаратом «Рисдиплам» может навредить ребенку. Родители не согласись с этим. Отец мальчика Дмитрий вышел на одиночный пикет в Москве. История борьбы мальчика Миши Бахтина за жизнь — в сюжете URA.RU.