Депутат Госдумы Кузнецов призвал Бастрыкина заступиться за избитого участника СВО в Батайске

Депутат Кузнецов попросил СК РФ разобраться в избиении участника СВО в Батайске
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александра Бастрыкина попросили разобраться в ситуации с избиением участника СВО в Батайске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов отправил письмо в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, чтобы последний заступился за избитого участника спецоперации в Батайске. В разговоре с URA.RU депутат пояснил, что ведомству нужно разобраться в ситуации, а в России следует ужесточить законодательство для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

«Данный случай не единичный. Уже был кейс с избиением мигрантом участника СВО. Он погиб в итоге. Мы видим, что эта практика повторяется. И нужно либо ужесточать законодательство, либо создавать отдельный орган, который будет этим заниматься», — рассказал Дмитрий Кузнецов в разговоре с корреспондентом URA.RU.

В своем письме к Бастрыкину, которое имеется в распоряжении URA.RU, депутат Кузнецов подчеркнул, что после придания делу огласки, сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он уточил, что в действиях нападавших имеются все признаки более тяжких статей УК РФ.

Участника спецоперации Вячеслава избили в Батайске (Ростовская область) 3 сентября. Его начали избивать толпой после того, как узнали, что тот вернулся со спецоперации. Далее в него выстрелили несколько раз из травматического оружия.

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Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов отправил письмо в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, чтобы последний заступился за избитого участника спецоперации в Батайске. В разговоре с URA.RU депутат пояснил, что ведомству нужно разобраться в ситуации, а в России следует ужесточить законодательство для предотвращения подобных инцидентов в будущем. «Данный случай не единичный. Уже был кейс с избиением мигрантом участника СВО. Он погиб в итоге. Мы видим, что эта практика повторяется. И нужно либо ужесточать законодательство, либо создавать отдельный орган, который будет этим заниматься», — рассказал Дмитрий Кузнецов в разговоре с корреспондентом URA.RU. В своем письме к Бастрыкину, которое имеется в распоряжении URA.RU, депутат Кузнецов подчеркнул, что после придания делу огласки, сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он уточил, что в действиях нападавших имеются все признаки более тяжких статей УК РФ. Участника спецоперации Вячеслава избили в Батайске (Ростовская область) 3 сентября. Его начали избивать толпой после того, как узнали, что тот вернулся со спецоперации. Далее в него выстрелили несколько раз из травматического оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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