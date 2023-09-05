Депутат Госдумы Кузнецов призвал Бастрыкина заступиться за избитого участника СВО в Батайске

Депутат Кузнецов попросил СК РФ разобраться в избиении участника СВО в Батайске

05 сентября 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Александра Бастрыкина попросили разобраться в ситуации с избиением участника СВО в Батайске Фото: Следственный комитет РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов отправил письмо в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, чтобы последний заступился за избитого участника спецоперации в Батайске. В разговоре с URA.RU депутат пояснил, что ведомству нужно разобраться в ситуации, а в России следует ужесточить законодательство для предотвращения подобных инцидентов в будущем. «Данный случай не единичный. Уже был кейс с избиением мигрантом участника СВО. Он погиб в итоге. Мы видим, что эта практика повторяется. И нужно либо ужесточать законодательство, либо создавать отдельный орган, который будет этим заниматься», — рассказал Дмитрий Кузнецов в разговоре с корреспондентом URA.RU. В своем письме к Бастрыкину, которое имеется в распоряжении URA.RU, депутат Кузнецов подчеркнул, что после придания делу огласки, сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он уточил, что в действиях нападавших имеются все признаки более тяжких статей УК РФ. Участника спецоперации Вячеслава избили в Батайске (Ростовская область) 3 сентября. Его начали избивать толпой после того, как узнали, что тот вернулся со спецоперации. Далее в него выстрелили несколько раз из травматического оружия.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов отправил письмо в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, чтобы последний заступился за избитого участника спецоперации в Батайске. В разговоре с URA.RU депутат пояснил, что ведомству нужно разобраться в ситуации, а в России следует ужесточить законодательство для предотвращения подобных инцидентов в будущем. «Данный случай не единичный. Уже был кейс с избиением мигрантом участника СВО. Он погиб в итоге. Мы видим, что эта практика повторяется. И нужно либо ужесточать законодательство, либо создавать отдельный орган, который будет этим заниматься», — рассказал Дмитрий Кузнецов в разговоре с корреспондентом URA.RU. В своем письме к Бастрыкину, которое имеется в распоряжении URA.RU, депутат Кузнецов подчеркнул, что после придания делу огласки, сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он уточил, что в действиях нападавших имеются все признаки более тяжких статей УК РФ. Участника спецоперации Вячеслава избили в Батайске (Ростовская область) 3 сентября. Его начали избивать толпой после того, как узнали, что тот вернулся со спецоперации. Далее в него выстрелили несколько раз из травматического оружия.