В Батайске избили и ранили из травмата участника СВО

03 сентября 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Вячеслав был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщается в региональных медиаресурсах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участника спецоперации избили и ранили в Батайске (Ростовская область) после того, как он вернулся с фронта. Все произошло после словесной перепалки возле кафе «Клевер», который находится в Парке культуры и отдыха имени Владимира Ленина, сообщают местные паблики. «Участника СВО сегодня ночью избили и постреляли из травматического пистолета в центральном парке. <…> Кто-то из шайки отвел Вячеслава за ларек, где узнав о том, что Вячеслав участник СВО, начал оскорблять его по национальному признаку и критиковать СВО. После этого он выпустил две обоймы из травматического пистолета в участника спецоперации», — передает группа в социальной сети Вконтакте «Мой Батайск». Конфликт развернулся около кафе «Клевер». Вячеслав мирно гулял с девушкой, после чего он встретился с парнем. Завязался разговор. В один момент из кафе выбежали несколько человек кавказской национальности, они стали избивать Вячеслава. Спустя время один из группы выстрелил по участнику спецоперации из травмата. После всей истории Вячеслав был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи нашли у него 12 пулевых ранений, одно из которых повредило мозг. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Ростовской области и СУ СКР по Ростовской области. Ответ ожидается. Ранее подобный случай произошел в Красноярском крае. Тогда группа южан с арматурой напала на участника спецоперации и его жену. В итоге нападавших задержали. А в середине августа несколько молодых человек избили ветерана спецоперации. Нескольких из них уже задержали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участника спецоперации избили и ранили в Батайске (Ростовская область) после того, как он вернулся с фронта. Все произошло после словесной перепалки возле кафе «Клевер», который находится в Парке культуры и отдыха имени Владимира Ленина, сообщают местные паблики. «Участника СВО сегодня ночью избили и постреляли из травматического пистолета в центральном парке. <…> Кто-то из шайки отвел Вячеслава за ларек, где узнав о том, что Вячеслав участник СВО, начал оскорблять его по национальному признаку и критиковать СВО. После этого он выпустил две обоймы из травматического пистолета в участника спецоперации», — передает группа в социальной сети Вконтакте «Мой Батайск». Конфликт развернулся около кафе «Клевер». Вячеслав мирно гулял с девушкой, после чего он встретился с парнем. Завязался разговор. В один момент из кафе выбежали несколько человек кавказской национальности, они стали избивать Вячеслава. Спустя время один из группы выстрелил по участнику спецоперации из травмата. После всей истории Вячеслав был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи нашли у него 12 пулевых ранений, одно из которых повредило мозг. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Ростовской области и СУ СКР по Ростовской области. Ответ ожидается. Ранее подобный случай произошел в Красноярском крае. Тогда группа южан с арматурой напала на участника спецоперации и его жену. В итоге нападавших задержали. А в середине августа несколько молодых человек избили ветерана спецоперации. Нескольких из них уже задержали.