Губернатор ХМАО отреагировала на присвоение Ханты-Мансийску особого статуса

Присвоение Ханты-Мансийску статуса «Города трудовой доблести» подтверждает весомый вклад Ханты-Мансийского автономного округа в победу в Великой Отечественной войне. Таким мнением поделилась глава региона Наталья Комарова в соцсети.
«Присвоение статуса Города трудовой доблести Ханты-Мансийску — подтверждение весомого вклада в Победу в Великой Отечественной войне города, всей Югры, каждого жителя автономного округа того времени», — рассказала губернатор в своем telegram-канале. Она отметила, что и сейчас, в непростое для страны время, Югра сотрудничает с Макеевкой, вносит вклад в достижение целей и задач спецоперации.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил присвоение Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Город обеспечивал почти 45 процентов всех рыбных консервов, поступавших на фронт.
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