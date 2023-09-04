04 сентября 2023

Губернатор ХМАО отреагировала на присвоение Ханты-Мансийску особого статуса

Комарова: особый статус столицы ХМАО подтверждает вклад региона в победу в ВОВ
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова отметила присвоение столице ХМАО особого статуса Фото:

Присвоение Ханты-Мансийску статуса «Города трудовой доблести» подтверждает весомый вклад Ханты-Мансийского автономного округа в победу в Великой Отечественной войне. Таким мнением поделилась глава региона Наталья Комарова в соцсети.

«Присвоение статуса Города трудовой доблести Ханты-Мансийску — подтверждение весомого вклада в Победу в Великой Отечественной войне города, всей Югры, каждого жителя автономного округа того времени», — рассказала губернатор в своем telegram-канале. Она отметила, что и сейчас, в непростое для страны время, Югра сотрудничает с Макеевкой, вносит вклад в достижение целей и задач спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил присвоение Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Город обеспечивал почти 45 процентов всех рыбных консервов, поступавших на фронт.

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Присвоение Ханты-Мансийску статуса «Города трудовой доблести» подтверждает весомый вклад Ханты-Мансийского автономного округа в победу в Великой Отечественной войне. Таким мнением поделилась глава региона Наталья Комарова в соцсети. «Присвоение статуса Города трудовой доблести Ханты-Мансийску — подтверждение весомого вклада в Победу в Великой Отечественной войне города, всей Югры, каждого жителя автономного округа того времени», — рассказала губернатор в своем telegram-канале. Она отметила, что и сейчас, в непростое для страны время, Югра сотрудничает с Макеевкой, вносит вклад в достижение целей и задач спецоперации. Ранее президент России Владимир Путин одобрил присвоение Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Город обеспечивал почти 45 процентов всех рыбных консервов, поступавших на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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