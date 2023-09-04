Путин решил присвоить Ханты-Мансийску особый статус

Путин одобрил присвоение Ханты-Мансийску звания «Город трудовой доблести»

05 сентября 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Путин одобрил присвоение Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин одобрил присвоение Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом глава государства сообщил во время заседания российского организационного комитета «Победа». «Предложения, которые высказаны, принимаются. Прошу соответствовать это все в документах», — сказал Путин. В список озвученных городов попали Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Трансляция заседания доступна в эфире сервиса «Смотрим». Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых принимали активное участие в Великой Отечественной войне. «[Во время Великой Отечественной войны] Ханты-Мансийск и Находка стали центрами добычи и переработки рыбы. Ханты-Мансийск обеспечивал почти 45 процентов всех консервов, поступавших на фронт» — доложил главе государства президент РАН Геннадий Красников. Ранее URA.RU рассказывало, что секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал ходатайство думы ХМАО о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Он направил главе города и спикеру окружной думы Борису Хохрякову официальное письмо. До этого губернатор Наталья Комарова готовила обращение к президенту Путину по поводу присвоения звания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин одобрил присвоение Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом глава государства сообщил во время заседания российского организационного комитета «Победа». «Предложения, которые высказаны, принимаются. Прошу соответствовать это все в документах», — сказал Путин. В список озвученных городов попали Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Трансляция заседания доступна в эфире сервиса «Смотрим». Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых принимали активное участие в Великой Отечественной войне. «[Во время Великой Отечественной войны] Ханты-Мансийск и Находка стали центрами добычи и переработки рыбы. Ханты-Мансийск обеспечивал почти 45 процентов всех консервов, поступавших на фронт» — доложил главе государства президент РАН Геннадий Красников. Ранее URA.RU рассказывало, что секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал ходатайство думы ХМАО о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Он направил главе города и спикеру окружной думы Борису Хохрякову официальное письмо. До этого губернатор Наталья Комарова готовила обращение к президенту Путину по поводу присвоения звания.