В Екатеринбурге раненый мужчина залил кровью трамвай

05 сентября 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Кондуктор и водитель трамвая помогали раненому мужчине (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге мужчину ранили ножом на улице. Он, истекая кровью, зашел в трамвай №10, сообщила очевидица происшествия. «Мужчину, видимо, ранили ножом на остановке „Верх-Исетский рынок“. Он забрался в десятый трамвай с раной, из которой хлестала кровь, залил весь салон», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидицу. На остановке «Фармацевтический колледж» водитель остановил трамвай, всех пассажиров выпустили. Для раненого вызвали скорую. Водитель и кондуктор также вызвали полицию. «Первую помощь ему оказали и очевидцы, люди пытались зажать рану салфетками. Сам раненый сиел молча», — добавила очевидица. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

В Екатеринбурге мужчину ранили ножом на улице. Он, истекая кровью, зашел в трамвай №10, сообщила очевидица происшествия. «Мужчину, видимо, ранили ножом на остановке „Верх-Исетский рынок“. Он забрался в десятый трамвай с раной, из которой хлестала кровь, залил весь салон», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидицу. На остановке «Фармацевтический колледж» водитель остановил трамвай, всех пассажиров выпустили. Для раненого вызвали скорую. Водитель и кондуктор также вызвали полицию. «Первую помощь ему оказали и очевидцы, люди пытались зажать рану салфетками. Сам раненый сиел молча», — добавила очевидица. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.