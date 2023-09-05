В Екатеринбурге раненый мужчина залил кровью трамвай

В Екатеринбурге мужчину ранили ножом на улице. Он, истекая кровью, зашел в трамвай №10, сообщила очевидица происшествия.
«Мужчину, видимо, ранили ножом на остановке „Верх-Исетский рынок“. Он забрался в десятый трамвай с раной, из которой хлестала кровь, залил весь салон», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидицу.
На остановке «Фармацевтический колледж» водитель остановил трамвай, всех пассажиров выпустили. Для раненого вызвали скорую. Водитель и кондуктор также вызвали полицию. «Первую помощь ему оказали и очевидцы, люди пытались зажать рану салфетками. Сам раненый сиел молча», — добавила очевидица.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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