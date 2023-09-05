Силовики назвали неожиданную причину, по которой екатеринбуржец залил кровью трамвай

Екатеринбуржец, заливший трамвай кровью, не получал ножевых ранений

05 сентября 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Очевидцы думали, что мужчину ударили ножом на улице (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец, заливший кровью трамвай №10, не получал ножевых ранений. Кровотечение произошло из-за обострившегося заболевания кровеносной системы, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Как выяснилось, противоправных действий в отношении мужчины совершено не было. По данным медиков, кровотечение произошло из-за обострившегося заболевания кровеносной системы», — сказано в сообщении ведомства. Врачи оказывают помощь мужчине. Инцидент произошел на улице Халтурина вечером 5 сентября. По словам очевидцев, мужчина зашел в трамвай и залил салон кровью. Они считали, что его ранили ножом на улице.

Екатеринбуржец, заливший кровью трамвай №10, не получал ножевых ранений. Кровотечение произошло из-за обострившегося заболевания кровеносной системы, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Как выяснилось, противоправных действий в отношении мужчины совершено не было. По данным медиков, кровотечение произошло из-за обострившегося заболевания кровеносной системы», — сказано в сообщении ведомства. Врачи оказывают помощь мужчине. Инцидент произошел на улице Халтурина вечером 5 сентября. По словам очевидцев, мужчина зашел в трамвай и залил салон кровью. Они считали, что его ранили ножом на улице.