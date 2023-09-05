Силовики назвали неожиданную причину, по которой екатеринбуржец залил кровью трамвай

Очевидцы думали, что мужчину ударили ножом на улице (архивное фото)
Екатеринбуржец, заливший кровью трамвай №10, не получал ножевых ранений. Кровотечение произошло из-за обострившегося заболевания кровеносной системы, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
«Как выяснилось, противоправных действий в отношении мужчины совершено не было. По данным медиков, кровотечение произошло из-за обострившегося заболевания кровеносной системы», — сказано в сообщении ведомства. Врачи оказывают помощь мужчине.
Инцидент произошел на улице Халтурина вечером 5 сентября. По словам очевидцев, мужчина зашел в трамвай и залил салон кровью. Они считали, что его ранили ножом на улице.
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