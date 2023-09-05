На Украине назвали главную слабость ВСУ перед Россией

СНБО Украины Данилов: у ВСУ нет шансов на успех в конфликте с РФ без авиации
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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
Киев жалуется на нехватку боевых самолетов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут успешно вести боевые действия без поддержки авиации. Главная слабость ВСУ заключается в нехватке боевых самолетов. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Без паритета с российскими войсками в воздухе, ВСУ оказываются в сложных условиях ведения боя. В НАТО знают, что без поддержки авиации победить крайне сложно», — передает РИА Новости слова Данилова.

Ранее власти Украины просили Запад предоставить ВСУ передовые истребители. Также Киев жаловался западным партнерам на нехватку средств противовоздушной обороны.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут успешно вести боевые действия без поддержки авиации. Главная слабость ВСУ заключается в нехватке боевых самолетов. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Без паритета с российскими войсками в воздухе, ВСУ оказываются в сложных условиях ведения боя. В НАТО знают, что без поддержки авиации победить крайне сложно», — передает РИА Новости слова Данилова. Ранее власти Украины просили Запад предоставить ВСУ передовые истребители. Также Киев жаловался западным партнерам на нехватку средств противовоздушной обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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