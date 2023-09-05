На Украине назвали главную слабость ВСУ перед Россией

Киев жалуется на нехватку боевых самолетов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут успешно вести боевые действия без поддержки авиации. Главная слабость ВСУ заключается в нехватке боевых самолетов. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Без паритета с российскими войсками в воздухе, ВСУ оказываются в сложных условиях ведения боя. В НАТО знают, что без поддержки авиации победить крайне сложно», — передает РИА Новости слова Данилова.
Ранее власти Украины просили Запад предоставить ВСУ передовые истребители. Также Киев жаловался западным партнерам на нехватку средств противовоздушной обороны.
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