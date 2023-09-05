05 сентября 2023
04 сентября 2023

В ХМАО спасатели обнаружили тело мужчины на берегу реки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, вода, берег, река сосьва
На берегу реки в Ханты-Мансийске обнаружено тело мужчины Фото:

В Ханты-Мансийске спасатели обнаружили на берегу реки Иртыш тело мужчины. По информации Управления МЧС ХМАО-Югры, в настоящее время устанавливается личность утонувшего и обстоятельства ЧП.

«Сегодня в Ханты-Мансийске на левом берегу острова „Самаровское“ на реке Иртыш обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На данный момент сотрудниками полиции устанавливается личность утонувшего и проводятся следственные мероприятия», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее на озере Куяш в Челябинской области утонул мужчина. Он отправился на рыбалку, но в какой-то момент его лодка перевернулась, и ее хозяин не смог спастись.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске спасатели обнаружили на берегу реки Иртыш тело мужчины. По информации Управления МЧС ХМАО-Югры, в настоящее время устанавливается личность утонувшего и обстоятельства ЧП. «Сегодня в Ханты-Мансийске на левом берегу острова „Самаровское“ на реке Иртыш обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На данный момент сотрудниками полиции устанавливается личность утонувшего и проводятся следственные мероприятия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее на озере Куяш в Челябинской области утонул мужчина. Он отправился на рыбалку, но в какой-то момент его лодка перевернулась, и ее хозяин не смог спастись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...