В ХМАО спасатели обнаружили тело мужчины на берегу реки

На берегу реки в Ханты-Мансийске обнаружено тело мужчины
В Ханты-Мансийске спасатели обнаружили на берегу реки Иртыш тело мужчины. По информации Управления МЧС ХМАО-Югры, в настоящее время устанавливается личность утонувшего и обстоятельства ЧП.
«Сегодня в Ханты-Мансийске на левом берегу острова „Самаровское“ на реке Иртыш обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На данный момент сотрудниками полиции устанавливается личность утонувшего и проводятся следственные мероприятия», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее на озере Куяш в Челябинской области утонул мужчина. Он отправился на рыбалку, но в какой-то момент его лодка перевернулась, и ее хозяин не смог спастись.
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