Замполпреда в УрФО попал в комиссию по вопросам развития Арктики

06 сентября 2023 в 03:11 Размер текста - 17 +

Александр Калиберда попал в состав комиссии по вопросам развития Арктики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Калиберда попал в госкомиссию по вопросам развития Арктики. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Внести в состав Государственной комиссии по вопросам развитии Арктики Александра Калиберду», — следует из распоряжения . Документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Также в состав комиссии вошли врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. Александр Калиберда родился в 1965 году в Коммунарске (Ворошиловградская область). Получил высшее образование в Свердловском юридическом институте. В 2013 году перешел в полпредство с поста главного федерального инспектора в Ямало-Ненецком автономном округе.

Заместитель полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Калиберда попал в госкомиссию по вопросам развития Арктики. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Внести в состав Государственной комиссии по вопросам развитии Арктики Александра Калиберду», — следует из распоряжения. Документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Также в состав комиссии вошли врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. Александр Калиберда родился в 1965 году в Коммунарске (Ворошиловградская область). Получил высшее образование в Свердловском юридическом институте. В 2013 году перешел в полпредство с поста главного федерального инспектора в Ямало-Ненецком автономном округе.