05 сентября 2023

Замполпреда в УрФО попал в комиссию по вопросам развития Арктики

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Совещание по коррупции в полпредстве. Екатеринбург, калиберда александр
Александр Калиберда попал в состав комиссии по вопросам развития Арктики Фото:

Заместитель полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Калиберда попал в госкомиссию по вопросам развития Арктики. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Государственной комиссии по вопросам развитии Арктики Александра Калиберду», — следует из распоряжения. Документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Также в состав комиссии вошли врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Александр Калиберда родился в 1965 году в Коммунарске (Ворошиловградская область). Получил высшее образование в Свердловском юридическом институте. В 2013 году перешел в полпредство с поста главного федерального инспектора в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Заместитель полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Калиберда попал в госкомиссию по вопросам развития Арктики. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Внести в состав Государственной комиссии по вопросам развитии Арктики Александра Калиберду», — следует из распоряжения. Документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Также в состав комиссии вошли врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. Александр Калиберда родился в 1965 году в Коммунарске (Ворошиловградская область). Получил высшее образование в Свердловском юридическом институте. В 2013 году перешел в полпредство с поста главного федерального инспектора в Ямало-Ненецком автономном округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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