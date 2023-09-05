Раскрыты подробности покушения на экс-главу таможни ЛНР

«Коммерсант»: при покушении на Афанасьевского телефон взорвался в руках его сына

Бывшему чиновнику ЛНР подарили телефон со взрывчаткой Фото: Илья Московец © URA.RU

При покушении на бывшего главу таможенного комитета Луганской народной республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского телефон взорвался в руках его сына. Мужчин спасло то, что в момент взрыва устройство было примерно на одинаковом расстоянии между ними, а не у головы. Об этом сообщили источники.

«Получив в подарок мобильный телефон с радиоуправляемой бомбой внутри, экс-чиновник попросил своего сына сначала настроить смартфон, поэтому в момент поступления смертоносного вызова от террористов ни один из господ Афанасьевских не держал аппарат возле головы. Взрыв произошел, когда юноша протягивал звонящий телефон отцу со словами «Пап, тебя…», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на собственные источники.

Как рассказал сам экс-чиновник, телефон ему подарил знакомый по имени Николай, который является россиянином, но в последние годы работал на территории Украины. Николай предложил освоить современный гаджет, чтобы поддерживать контакты в мессенджере Telegram. Мобильник Афанасьевскому передала предполагаемая сообщница из Луганска в рыжем парике и очках. Она уже задержана, сообщили в СК РФ. Сразу после настройки мессенджера экс-чиновнику поступил звонок от Николая и раздался взрыв, в результате которого отцу посекло лицо кучочками телефона, а его сын получил травму пальцев руки.