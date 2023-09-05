05 сентября 2023

В ХМАО вандалы испортили спортплощадку и общественный туалет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды закамска. Пермь, двор, спортивная площадка, закамск виды
Для безопасности граждан сломанные тренажеры ограждены специальной лентой Фото:

В Нягани (ХМАО) вандалы сломали несколько тренажеров на спортивной площадке в 10-м микрорайоне, а в парке «Центральный лес культуры и отдыха» вывели из строя общественный туалет. Об этом в соцсети рассказал глава муниципалитета Иван Ямашев.

«Два случая вандализма зафиксированы в Нягани! Порча спортивной площадки в 10-м микрорайоне — пострадали спортивные тренажеры. Второй случай произошел в парке „Центральный лес культуры и отдыха“, где вандалы вывели из строя общественный туалет», — сообщает градоначальник в telegram-канале.

В ближайшее время специалисты определят стоимость ремонта тренажеров. Вопрос привлечения вандалов к ответственности за порчу общественных мест прорабатывается с правоохранителями.

Ранее в Сургуте (ХМАО) вандалы измяли ударами кулаков молитвенные барабаны, расположенные на территории Центра буддизма. Руководство центра причину происшествия видит в том, что молодежь хотела показать на барабанах свою силу.

Из строя выведен общественный туалет в центральном парке
Из строя выведен общественный туалет в центральном парке
В 10-м микрорайоне испорчены тренажеры на спортплощадке
В 10-м микрорайоне испорчены тренажеры на спортплощадке

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В Нягани (ХМАО) вандалы сломали несколько тренажеров на спортивной площадке в 10-м микрорайоне, а в парке «Центральный лес культуры и отдыха» вывели из строя общественный туалет. Об этом в соцсети рассказал глава муниципалитета Иван Ямашев. «Два случая вандализма зафиксированы в Нягани! Порча спортивной площадки в 10-м микрорайоне — пострадали спортивные тренажеры. Второй случай произошел в парке „Центральный лес культуры и отдыха“, где вандалы вывели из строя общественный туалет», — сообщает градоначальник в telegram-канале. В ближайшее время специалисты определят стоимость ремонта тренажеров. Вопрос привлечения вандалов к ответственности за порчу общественных мест прорабатывается с правоохранителями. Ранее в Сургуте (ХМАО) вандалы измяли ударами кулаков молитвенные барабаны, расположенные на территории Центра буддизма. Руководство центра причину происшествия видит в том, что молодежь хотела показать на барабанах свою силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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