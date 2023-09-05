Для безопасности граждан сломанные тренажеры ограждены специальной лентой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Нягани (ХМАО) вандалы сломали несколько тренажеров на спортивной площадке в 10-м микрорайоне, а в парке «Центральный лес культуры и отдыха» вывели из строя общественный туалет. Об этом в соцсети рассказал глава муниципалитета Иван Ямашев.

«Два случая вандализма зафиксированы в Нягани! Порча спортивной площадки в 10-м микрорайоне — пострадали спортивные тренажеры. Второй случай произошел в парке „Центральный лес культуры и отдыха“, где вандалы вывели из строя общественный туалет», — сообщает градоначальник в telegram-канале.

В ближайшее время специалисты определят стоимость ремонта тренажеров. Вопрос привлечения вандалов к ответственности за порчу общественных мест прорабатывается с правоохранителями.

Ранее в Сургуте (ХМАО) вандалы измяли ударами кулаков молитвенные барабаны, расположенные на территории Центра буддизма. Руководство центра причину происшествия видит в том, что молодежь хотела показать на барабанах свою силу.

Из строя выведен общественный туалет в центральном парке Telegram-канал Ивана Ямашева