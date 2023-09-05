В Екатеринбурге достроили трамвайную линию в Академический. Фото, видео

06 сентября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

В Академическом районе запустили в техническую эксплуатацию трамвайную ветку Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 6 сентября областные и городские чиновники произвели технический запуск новой трамвайной линии в Академический район. Пассажирское движение начнется через два месяца, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «От кольца у Преображенского парка трамвайная ветка соединится с Широкой речкой. Это уже значительным образом повысит комфортабельность людей, передвигающихся по городу. Всего лишь 4,5 километра приодалено чуть больше, чем за 20 минут — это очень удобно. Считалось, что попасть в Академический можно было только через „узкое горлышко“, а наличие альтернативы доставки граждан из Академического и наоборот сегодня появляется», — передает корреспондент агентства слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, трамвайная ветка повышает привлекательность проживания в Академическом районе. «Еще в 2019 году, когда утверждался план подготовки 300-летия города о трамвайной линии в Академический там не было сказано ничего. Благодаря поддержке губернатора мы реализовали проект в кратчайшие сроки», — добавил глава уральской столицы. Маршрут трамвая из Академического района в центр города уже известен. От конечной остановки «Преображенский парк» вагоны пойдут до ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина. Новый маршрут получит номер 22. Проект строительства трамвайной линии в Академическом ждали еще в 2019 году. Строительство трамвайной линии начали в 2021 году. Ее длина составляет 4,7 километров, стоимость проекта оценили в 2 млрд 400 млн рублей. Запуск трамвая обещали еще в августе 2023 года, но сроки сдвинулись. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 6 сентября областные и городские чиновники произвели технический запуск новой трамвайной линии в Академический район. Пассажирское движение начнется через два месяца, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «От кольца у Преображенского парка трамвайная ветка соединится с Широкой речкой. Это уже значительным образом повысит комфортабельность людей, передвигающихся по городу. Всего лишь 4,5 километра приодалено чуть больше, чем за 20 минут — это очень удобно. Считалось, что попасть в Академический можно было только через „узкое горлышко“, а наличие альтернативы доставки граждан из Академического и наоборот сегодня появляется», — передает корреспондент агентства слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, трамвайная ветка повышает привлекательность проживания в Академическом районе. «Еще в 2019 году, когда утверждался план подготовки 300-летия города о трамвайной линии в Академический там не было сказано ничего. Благодаря поддержке губернатора мы реализовали проект в кратчайшие сроки», — добавил глава уральской столицы. Маршрут трамвая из Академического района в центр города уже известен. От конечной остановки «Преображенский парк» вагоны пойдут до ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина. Новый маршрут получит номер 22. Проект строительства трамвайной линии в Академическом ждали еще в 2019 году. Строительство трамвайной линии начали в 2021 году. Ее длина составляет 4,7 километров, стоимость проекта оценили в 2 млрд 400 млн рублей. Запуск трамвая обещали еще в августе 2023 года, но сроки сдвинулись.