05 сентября 2023

Ольга Бузова нашла друга во время визита в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Бузова на премьере фильма Ёлки 8. Тюмень, бузова ольга
Ольга Бузова провела в Перми один день и за это время успела обзавестись другом Фото:

Телеведущая Ольга Бузова во время своего визита в Пермь в июне нашла друга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе пермского Политеха (ПНИПУ), где телезвезда проводила съемки для своего реалити-шоу «Ольга Вузова».

«Известная телеведущая и блогер в новом реалити-шоу „Ольга Вузова“ посещает лучшие университеты страны с „инспекцией“ и рассказывает о преимуществах технического образования в нашей стране. Для этого она посетила и Пермский Политех. Ольга Бузова погрузилась в студенческую жизнь, стала научным сотрудником лаборатории, приняла участие в уникальных исследованиях и обрела нового друга, который сопровождал ее по кампусу вуза», — рассказали URA.RU в пресс-службе университета. О каком именно друге идет речь, в ПНИПУ не уточнили, отметив, что «все станет известно из выпуска шоу».

Бузова побывала в ПНИПУ 2 июня. Главная цель реалити-шоу — показать востребованность технических специальностей и возможности, которые открываются перед выпускниками технического профиля. Реалити-шоу можно будет увидеть на странице издания Woman.ru в соцсети «ВКонтакте».

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Телеведущая Ольга Бузова во время своего визита в Пермь в июне нашла друга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе пермского Политеха (ПНИПУ), где телезвезда проводила съемки для своего реалити-шоу «Ольга Вузова». «Известная телеведущая и блогер в новом реалити-шоу „Ольга Вузова“ посещает лучшие университеты страны с „инспекцией“ и рассказывает о преимуществах технического образования в нашей стране. Для этого она посетила и Пермский Политех. Ольга Бузова погрузилась в студенческую жизнь, стала научным сотрудником лаборатории, приняла участие в уникальных исследованиях и обрела нового друга, который сопровождал ее по кампусу вуза», — рассказали URA.RU в пресс-службе университета. О каком именно друге идет речь, в ПНИПУ не уточнили, отметив, что «все станет известно из выпуска шоу». Бузова побывала в ПНИПУ 2 июня. Главная цель реалити-шоу — показать востребованность технических специальностей и возможности, которые открываются перед выпускниками технического профиля. Реалити-шоу можно будет увидеть на странице издания Woman.ru в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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