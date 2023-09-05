Приставы арестовали элитные иномарки, принадлежащие пермскому заводу «Метафракс»

06 сентября 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Приставы исполнили решение суда Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Национализация завода «Метафракс» В Пермском крае приставы по решению арбитражного суда наложили арест на имущество предприятия «Метафракс Кемикалс». Речь идет об объектах недвижимости и транспортных средствах в Губахе и Перми. В краевой столице арестованы помещения на улице Советской, 67, где расположены офис и инженерно-промышленный центр завода. Также в Перми наложен арест на три элитных иномарки. «На опись имущества потребовалось несколько дней. Аресту подвергнуты 1173 объекта недвижимости и 123 транспортных средства. В Перми аресту подвергнуты принадлежащие предприятию помещения, расположенные по адресу Советская, 67, и три иномарки представительского класса», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Все имущество передано должнику на ответственное хранение. Он предупрежден об уголовной ответственности, грозящей за незаконные действия в отношении арестованных активов. Арест имуществa предприятия — часть обеспечительных мер, наложенных арбитражным судом по иску Генпрокуратуры РФ к АО «Метафракс Кемикалс». Надзорный орган добивается передачи акций предприятия в собственность государства, утверждая, что приватизация завода в 1990-е годы была проведена с нарушением закона.

В Пермском крае приставы по решению арбитражного суда наложили арест на имущество предприятия «Метафракс Кемикалс». Речь идет об объектах недвижимости и транспортных средствах в Губахе и Перми. В краевой столице арестованы помещения на улице Советской, 67, где расположены офис и инженерно-промышленный центр завода. Также в Перми наложен арест на три элитных иномарки. «На опись имущества потребовалось несколько дней. Аресту подвергнуты 1173 объекта недвижимости и 123 транспортных средства. В Перми аресту подвергнуты принадлежащие предприятию помещения, расположенные по адресу Советская, 67, и три иномарки представительского класса», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Все имущество передано должнику на ответственное хранение. Он предупрежден об уголовной ответственности, грозящей за незаконные действия в отношении арестованных активов. Арест имуществa предприятия — часть обеспечительных мер, наложенных арбитражным судом по иску Генпрокуратуры РФ к АО «Метафракс Кемикалс». Надзорный орган добивается передачи акций предприятия в собственность государства, утверждая, что приватизация завода в 1990-е годы была проведена с нарушением закона.